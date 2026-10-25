ONLINE: OFK Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

Futbalisti OFK Malženice a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 14. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
25.10.2026 o 10:30
14. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prehľad
Rozhodca: Kolofík – Pozor, Hrenák – Mészároš.
Prenos
Malženice a Zlaté Moravce sa stretnú v súboji tabuľkových susedov z 12. a 13. priečky. Nedá sa povedať, že by oba celky vstupovali do sezóny s ambíciou postúpiť do Niké ligy. Aj preto je ich súčasná pozícia relatívne v súlade s priebehom ročníka. Okrem toho, že ich delí jediný bod, majú aj pomerne podobnú formu v rámci posledných odohraných zápasov. Je len veľmi náročné odhadnúť, kto by mohol mať vo vzájomnej konfrontácii navrch.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 14. kola slovenskej MONACObet ligy. Proti sebe nastúpia OFK Dynamo Malženice a FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Zápas sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
2
5
22:18
23
P
R
V
V
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
6
3
4
17:14
21
R
P
V
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
5
3
29:17
20
R
V
R
V
R
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
5
4
5
19:16
19
P
V
P
V
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
4
4
5
19:17
16
R
V
V
R
P
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
3
4
6
14:16
13
P
P
R
P
R
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
13
3
3
7
16:21
12
R
P
R
P
V
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
13
1
3
9
9:22
6
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body