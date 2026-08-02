ONLINE: OFK Malženice - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

MALŽENICE. Futbalisti OFK Malženice a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 2. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
02.08.2026 o 10:30
2. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní stretnutia 2. kola MONACObet ligy, v ktorom si proti sebe zmerajú sily OFK Dynamo Malženice a ŠK Slovan Bratislava U21.
Oba tímy vstúpili do nového ročníka neúspešne a v druhom kole budú bojovať o prvé body do tabuľky. Malženice v úvodnom zápase sezóny zaváhali na ihrisku ŠTK Šamorín, ktorému podľahli 0:2.
Slovan Bratislava U21 má za sebou takisto neúspešný štart. Mladí belasí prehrali na domácom ihrisku s FC ViOn Zlaté Moravce najtesnejším rozdielom 0:1.
Oba tímy vstúpili do nového ročníka neúspešne a v druhom kole budú bojovať o prvé body do tabuľky. Malženice v úvodnom zápase sezóny zaváhali na ihrisku ŠTK Šamorín, ktorému podľahli 0:2.
Slovan Bratislava U21 má za sebou takisto neúspešný štart. Mladí belasí prehrali na domácom ihrisku s FC ViOn Zlaté Moravce najtesnejším rozdielom 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
2
0
0
5:1
6
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
2
0
0
3:1
6
V
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
3:2
4
R
V
6
FC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
2
0
5:5
2
R
R
9
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
0
1
1
1:2
1
P
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
12
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
2
0
0
2
2:5
0
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body