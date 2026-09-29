Spoluhráča Martina Valjenta odviezla záchranka. V jedálni na neho spadla dekorácia

Ivan “Pichu” Cuellar
Ivan “Pichu” Cuellar (Autor: x/ SER Deportivos Baleares)
TASR|29. sep 2026 o 13:49
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Ku kurióznemu incidentu prišlo v pondelok v tréningovom centre druholigistu.

Španielsky futbalový brankár Ivan “Pichu” Cuellar z RCD Mallorca utrpel vážne zranenie hlavy.

V klubovej jedálni sa na neho zrútila objemná konštrukcia, ktorá bola súčasťou dekorácie.

Ku kurióznemu incidentu prišlo v pondelok v tréningovom centre španielskeho druholigistu, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Martin Valjent.

Štyridsaťdvaročného Cuellara odviezli do nemocnice na pozorovanie a vyšetrenia.

„V tréningovom centre Ciutat Esportiva Antonio Asensio sa prepadla veľká dekoratívna časť jedálne a zasiahla Ivana Cuellara do hlavy. Lekári budú 24 hodín monitorovať jeho zdravotný stav, rekonvalescencia zatiaľ prebieha dobre," citovala vyhlásenie Mallorcy agentúra DPA.

Tím z Baleárskych ostrovov sa pripravuje na nedeľňajší duel Segunda Ligy na pôde Girony, oba tímy v minulej sezóne vypadli z najvyššej španielskej súťaže.

Španielsko

Španielsko

Ivan “Pichu” Cuellar
Ivan “Pichu” Cuellar
Spoluhráča Martina Valjenta odviezla záchranka. V jedálni na neho spadla dekorácia
dnes 13:49
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