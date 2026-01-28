V Malajzii odstúpil výkonný výbor. Je to výsledok obrovského škandálu s dokumentmi

Na archívnej snímke z 10. júna 2025 malajzijskí hráči pózujú pred začiatkom futbalového zápasu s Vietnamom v Kuala Lumpure v Malajzii. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. jan 2026 o 15:21
FIFA v septembri minulého roka suspendovala sedem zahraničných hráčov na jeden rok.

Po škandalóznej kauze Malajzijského futbalového zväzu s falošnými dokumentmi pre zahraničných hráčov odstúpil celý tamojší výkonný výbor.

Všetci jeho členovia, ktorí nastúpili do svojej funkcie pred 11 mesiacmi na funkčné obdobie do roku 2029, odstúpili s okamžitou platnosťou na základe jednomyseľného a dobrovoľného rozhodnutia s cieľom ochrániť dôveryhodnosť zväzu.

„Odstúpenie má za cieľ ochrániť reputáciu a inštitucionálne záujmy zväzu. Zároveň zmierniť riziko ďalších nepriaznivých dôsledkov, ktoré by mohli ovplyvniť malajzijský futbal ako celok,“ citovala agentúra AFP zastupujúceho prezidenta zväzu Yusoffa Mahadiho.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v septembri minulého roka suspendovala sedem zahraničných hráčov na jeden rok a udelila riadiacemu orgánu malajzijského futbalu pokutu 400-tisíc amerických dolárov.

Dôvodom bolo predloženie falošných dokumentov, v ktorých sa uvádzalo, že hráči majú malajzijský pôvod. FIFA začala vyšetrovanie po víťazstve Malajzie nad Vietnamom (4:0) v kvalifikácii na Ázijský pohár, v ktorom neoprávnene nastúpili.

Hráči pochádzali z Argentíny, Brazílie, Holandska a Španielska a podľa FIFA im udelili občianstvo v zjavnom rozpore s pravidlami.

Funkcionári Malajzie tvrdili, že všetci siedmi hráči mali starých rodičov narodených v Malajzii, čo ich oprávňuje reprezentovať krajinu. FIFA však spochybnila pravosť ich dokumentov.

Malajzijský zväz sa následne odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý zatiaľ v prípade nerozhodol.

dnes 15:21
