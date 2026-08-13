Arbeloa neudržal nervy na uzde. Fulham odmietol penalty, Malaga skórovala do prázdnej brány

Tréner Alvaro Arbeloa.
Tréner Alvaro Arbeloa. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. aug 2026 o 13:51
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Prípravný zápas sa skončil podľa BBC "bizarným spôsobom".

Stredajší prípravný zápas futbalistov Fulhamu proti Malage mal chaotický koniec.

Tréner anglického klubu Álvaro Arbeloa dostal po záverečnom hvizde červenú kartu za kritiku rozhodcov a zamieril so svojím tímom do šatne.

Keďže však zápas skončil 2:2, mal podľa domácich nasledovať penaltový rozstrel. Malaga kopla penaltu do prázdnej bránky a získala trofej Costa del Sol.

Španielsky tréner Arbeloa zamieril po odchode z Realu Madrid do Premier League, kde sa pred mesiacom dohodol s londýnskym klubom.

Predposledný prípravný zápas Fulhamu pred štartom anglickej ligy sa skončil podľa BBC "bizarným spôsobom".

Malaga sa po ôsmich rokoch vracia do najvyššej španielskej súťaže. V nastavenom čase prípravného duelu z pokutového kopu vyrovnala a stretnutie skončilo 2:2.

Domáci tvrdili, že v prípade nerozhodného výsledku bol naplánovaný penaltový rozstrel. Fulham tvrdil, že nebol.

VIDEO: Pokutový kop Malagy do prázdnej brány

Fanúšikovia na štadióne La Rosaleda sa rozstrelu nedočkali. Útočník Eneho Jauregi si postavil loptu na penaltový bod a poslal ho do prázdnej bránky. So spoluhráčmi potom oslávili zisk letnej trofeje.

Anglický tím penalty odmietol. "Môžeme potvrdiť, že pred zápasom sa oba tímy dohodli, že v prípade remízy sa penaltový rozstrel nekoná," uviedol Fulham na sieti X.

Malaga s tým nesúhlasí. "Hoci bol naplánovaný penaltový rozstrel, Fulham opustil ihrisko s tvrdením, že penaltový rozstrel nebol zahrnutý v zmluve," uviedol španielsky klub na svojom webe.

Premier League

    Tréner Alvaro Arbeloa.
    Tréner Alvaro Arbeloa.
    Arbeloa neudržal nervy na uzde. Fulham odmietol penalty, Malaga skórovala do prázdnej brány
    dnes 13:51
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