Malaga postúpila do La ligy. Do elitnej súťaže sa vracia po ôsmich rokoch

Oslavy hráčov Málaga CF
Oslavy hráčov Málaga CF (Autor: X/ Málaga CF)
TASR|20. jún 2026 o 23:49
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O postup súperila s Almeriou.

Finále play-off o postup do La Ligy - odveta

UD Almeria - Malaga CF 1:2 (0:0)

Góly: 76. Leo Baptistao - 65. Chupe, 71. Larrubia. ČK: 90.+4 Thalys (Alm.) - 90.+9 Ochoa (Mal.)

/prvý zápas: 0:0, Malaga postúpila do La ligy/

Futbalisti Malagy postúpili do najvyššej španielskej súťaže. Návrat do La Ligy si vybojovali po víťazstve na ihrisku UD Almeria 2:1 v sobotňajšom odvetnom zápase finále play off druhej najvyššej súťaže.

Prvý duel sa skončil nerozhodne 0:0. Malaga vypadla z La ligy po sezóne 2017/2018, predtým v nej nepretržite pôsobila v desiatich sezónach po sebe.

La Liga

    Oslavy hráčov Málaga CF
    Oslavy hráčov Málaga CF
    Malaga postúpila do La ligy. Do elitnej súťaže sa vracia po ôsmich rokoch
    so 23:49
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