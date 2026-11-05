Neapol sa utápa v kríze. Majiteľ klubu inicioval núdzový tréningový kemp

Majiteľ futbalového Neapola Aurelio De Laurentiis inicioval núdzový tréningový kemp.
K tomuto kroku sa rozhodol pristúpiť po prehre SSC 1:4 na pôde FC Porto v stredajšom zápase ligovej fázy Ligy majstrov. Informovali o tom talianske médiá.
Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka v Portugalsku v drese Neapola nenastúpil pre zranenie.
Tím spod Vezuvu má po štyroch kolách LM na konte iba tri body a nervozita v kabíne stúpa. Pod vedením trénera Massimiliana Allegriho prehrali „Partenopei" sedem zo 14 súťažných duelov.
V tabuľke talianskej Serie A figurujú až na ôsmom mieste so 14-bodovým odstupom na vedúce Lazio Rím.
Neúspešné výsledky sa odzrkadlili aj na atmosfére v mužstve, počas zápasu v Porte prišlo na ihrisku k roztržke medzi Lorenzom Luccom a Kevinom De Bruynom.
Matteo Politano zasa obvinil legionárov pôsobiacich v Neapole, že nie sú schopní prevziať na seba dostatočnú zodpovednosť.