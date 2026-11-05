Neapol sa utápa v kríze. Majiteľ klubu inicioval núdzový tréningový kemp

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 16:50
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Tímu spod Vezuvu sa nedarí v domácej súťaži ani v Lige majstrov.

Majiteľ futbalového Neapola Aurelio De Laurentiis inicioval núdzový tréningový kemp.

K tomuto kroku sa rozhodol pristúpiť po prehre SSC 1:4 na pôde FC Porto v stredajšom zápase ligovej fázy Ligy majstrov. Informovali o tom talianske médiá.

Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka v Portugalsku v drese Neapola nenastúpil pre zranenie.

Tím spod Vezuvu má po štyroch kolách LM na konte iba tri body a nervozita v kabíne stúpa. Pod vedením trénera Massimiliana Allegriho prehrali „Partenopei" sedem zo 14 súťažných duelov.

V tabuľke talianskej Serie A figurujú až na ôsmom mieste so 14-bodovým odstupom na vedúce Lazio Rím.

Neúspešné výsledky sa odzrkadlili aj na atmosfére v mužstve, počas zápasu v Porte prišlo na ihrisku k roztržke medzi Lorenzom Luccom a Kevinom De Bruynom.

Matteo Politano zasa obvinil legionárov pôsobiacich v Neapole, že nie sú schopní prevziať na seba dostatočnú zodpovednosť.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Rasmus Hojlund
    Rasmus Hojlund
    Neapol sa utápa v kríze. Majiteľ klubu inicioval núdzový tréningový kemp
    dnes 16:50
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