Dukla získala posilu z Brazílie. Je to pre mňa obrovská motivácia, hovorí obranca

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica získali ešte pred nedeľňajším duelom 7. kola Niké ligy na pôde FC Košice novú posilu.
Káder nováčika najvyššej slovenskej súťaže rozšíril 21-ročný brazílsky obranca Maik Gomes Viegas, ktorý doteraz pôsobil v Sao Paule.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Je to pre mňa obrovská motivácia pre moju kariéru aj môj život. Veľmi chcem pomôcť tomuto tímu,“ uviedol Maik pre klubový web.
V novom pôsobisku ho čaká aj krajan Joao Vitor Miranda, s ktorým sa pozná zo Sao Paula. Spoločne tam pôsobili štyri roky.
„Bude veľmi dobré mať tu so mnou Joaoa, sme priatelia. Z čias, keď sme spolu hrali v Sao Paule, sú to štyri spoločné roky a teraz máme ďalšiu príležitosť byť spolu.
Je to vždy potešenie,“ dodal Viegas.