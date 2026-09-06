Dukla získala posilu z Brazílie. Je to pre mňa obrovská motivácia, hovorí obranca

Maik Gomes Viegas
Maik Gomes Viegas (Autor: mfkdukla.sk)
TASR|6. sep 2026 o 18:27
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Doteraz pôsobil v Sao Paule.

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica získali ešte pred nedeľňajším duelom 7. kola Niké ligy na pôde FC Košice novú posilu.

Káder nováčika najvyššej slovenskej súťaže rozšíril 21-ročný brazílsky obranca Maik Gomes Viegas, ktorý doteraz pôsobil v Sao Paule.

„Som veľmi šťastný, že som tu. Je to pre mňa obrovská motivácia pre moju kariéru aj môj život. Veľmi chcem pomôcť tomuto tímu,“ uviedol Maik pre klubový web.

V novom pôsobisku ho čaká aj krajan Joao Vitor Miranda, s ktorým sa pozná zo Sao Paula. Spoločne tam pôsobili štyri roky.

„Bude veľmi dobré mať tu so mnou Joaoa, sme priatelia. Z čias, keď sme spolu hrali v Sao Paule, sú to štyri spoločné roky a teraz máme ďalšiu príležitosť byť spolu.

Je to vždy potešenie,“ dodal Viegas.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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