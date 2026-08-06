Získal miesto na olympiáde aj MS. Paríž priviedol hviezdu Monaka za 50 miliónov

Paríž St. Germain získal z ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea.
Paríž St. Germain získal z ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea. (Autor: X/PSG)
ČTK|6. aug 2026 o 19:43
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Dohodli sa na päťročnej zmluve.

Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain získal z Monaka ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea.

Klub šampiónov Ligy majstrov oznámil na svojom webe, že so dvadsaťštyriročným francúzskym reprezentantom a účastníkom tohtoročných majstrovstiev sveta podpísal päťročnú zmluvu.

Podľa médií Akliouche prestúpil za 50 miliónov eur vrátane bonusov.

Akliouche sa v Monaku vypracoval od debutu v roku 2021 v jednej z opôr tímu. Za posledné dve sezóny odohral 86 súťažných zápasov a strelil 14 gólov a ďalších 23 pripravil.

Výkony mu vyniesli aj miesto v reprezentácii. Na predvlaňajšej domácej olympiáde v Paríži slávil striebro po finálovej porážke od Španielska (3:5 po predl.), pri ktorej sa zapísal medzi strelcov.

Za národný A-tím nastúpil prvýkrát vlani a celkovo už desaťkrát vrátane jedného štartu z pozície náhradníka na nedávnom MS v Severnej Amerike.

Ligue 1

    Paríž St. Germain získal z ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea.
    Paríž St. Germain získal z ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea.
    Získal miesto na olympiáde aj MS. Paríž priviedol hviezdu Monaka za 50 miliónov
    št 19:43
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