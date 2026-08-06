Získal miesto na olympiáde aj MS. Paríž priviedol hviezdu Monaka za 50 miliónov

Francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain získal z Monaka ofenzívneho záložníka Maghnesa Akliouchea.
Klub šampiónov Ligy majstrov oznámil na svojom webe, že so dvadsaťštyriročným francúzskym reprezentantom a účastníkom tohtoročných majstrovstiev sveta podpísal päťročnú zmluvu.
Podľa médií Akliouche prestúpil za 50 miliónov eur vrátane bonusov.
Akliouche sa v Monaku vypracoval od debutu v roku 2021 v jednej z opôr tímu. Za posledné dve sezóny odohral 86 súťažných zápasov a strelil 14 gólov a ďalších 23 pripravil.
Výkony mu vyniesli aj miesto v reprezentácii. Na predvlaňajšej domácej olympiáde v Paríži slávil striebro po finálovej porážke od Španielska (3:5 po predl.), pri ktorej sa zapísal medzi strelcov.
Za národný A-tím nastúpil prvýkrát vlani a celkovo už desaťkrát vrátane jedného štartu z pozície náhradníka na nedávnom MS v Severnej Amerike.