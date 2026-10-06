Na urážlivý transparent sa v Trnave díval aj Orbán. Maďarsko môže očakávať trest

Fanúšikovia Maďarska pred zápasom s Ukrajinou v Trnave.
Fotogaléria (20)
Fanúšikovia Maďarska pred zápasom s Ukrajinou v Trnave. (Autor: Sportnet)
SITA|6. okt 2026 o 16:17
ShareTweet3

UEFA by voči Maďarom mala zasiahnuť.

Súboj B-divízie Ligy národov 2026/2027 medzi výbermi Ukrajiny a Maďarska sa konal na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, na ktorom majú Ukrajinci "prechodný domov" v tejto súťaži.

Nastúpili tam aj proti reprezentácii Severného Írska a oba duely sa napokon skončili prehrou "domácich". S ostrovným súperom "padli" 0:3 a s Maďarmi 1:2.

Už úvodné meranie síl Ukrajincov v Maďarsku, ktoré lepšie zvládla Ukrajina 1:0, prinieslo piskot počas hymny súpera, čo sa opakovalo aj v odvete, no už na oboch stranách fanúšikovských táborov.

Na zápase bol prítomný aj bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, čo tomuto už aj duelu pridalo povestnú "čerešničku na torte". Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové.

Maďarskí priaznivci vytiahli vo svojom sektore transparent, ktorý pobúril celé Slovensko. Bol tam text, ktorý znel: "Felvidék, Made in Hungaria". V preklade prvé slovo znamená "Horná zem", čím sa mieni severná časť Uhorska, teda Slovensko.

Fotogaléria zo zápasu Ukrajina - Maďarsko v Lige národov (B-divízia, skupina 2)
Fanúšikovia Maďarska pred zápasom s Ukrajinou v Trnave.
Momentka pred zápasom Ukrajina - Maďarsko v Trnave.
Fanúšikovia Ukrajiny.
Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)
20 fotografií
Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, center, in action against Illia Zabarnyi, left, and Illya Krupskyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csingerof Hungary celebrates after scoring their side's second goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csinger of Hungary, centre, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)

Týmto pomenovaním sa stále rozumie a zosmiešňuje existencia krajiny pod Tatrami - nejde pritom o samostatnú krajinu, rýpe sa do štátnej suverenity.

Maďarská ambasáda pred zápasom upozornila svojich fanúšikov, aby na štadión nepriniesli politické, provokatívne a intolerantné transparenty, čo priaznivci zjavne odignorovali.

Európska futbalová únia (UEFA) by podľa svojich stanov mala tento incident riešiť a prípadné tresty a ďalšie opatrenia by mala oznámiť v priebehu nasledujúcich dní či týždňov.

Na tribúnach sa počas celého trvania zápasu niesli fanúšikovské súboje, ktoré nie vždy mali súvis s futbalom. Maďari napokon triumfovali 2:1, víťazný gól strelil v 85. minúte obranca Mark Csinger.

Vzájomný súboj tak opäť raz ukázal, že nejde len o šport, ale aj o rivalitu, ktorá často spomína na historické udalosti a politické témy.

Na čele tabuľky 2. skupiny B-divízie LN je Severné Írsko s ôsmimi bodmi, o jeden bod menej má Maďarsko, tretia Ukrajina má štyri body a posledné Gruzínsko iba dva.

Liga národov, B-divízia, skupina 2

Liga národov

    Futbalisti Faerských ostrovov
    Futbalisti Faerských ostrovov
    Faerčania pokračujú v sérii remíz, s Kazchastanom dvakrát neudržali vedenie
    dnes 18:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Na urážlivý transparent sa v Trnave díval aj Orbán. Maďarsko môže očakávať trest