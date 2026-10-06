Na urážlivý transparent sa v Trnave díval aj Orbán. Maďarsko môže očakávať trest

Súboj B-divízie Ligy národov 2026/2027 medzi výbermi Ukrajiny a Maďarska sa konal na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, na ktorom majú Ukrajinci "prechodný domov" v tejto súťaži.
Nastúpili tam aj proti reprezentácii Severného Írska a oba duely sa napokon skončili prehrou "domácich". S ostrovným súperom "padli" 0:3 a s Maďarmi 1:2.
Už úvodné meranie síl Ukrajincov v Maďarsku, ktoré lepšie zvládla Ukrajina 1:0, prinieslo piskot počas hymny súpera, čo sa opakovalo aj v odvete, no už na oboch stranách fanúšikovských táborov.
Na zápase bol prítomný aj bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, čo tomuto už aj duelu pridalo povestnú "čerešničku na torte". Slovenská polícia sa tento súboj mimoriadne pripravila a uzatvorila neďalekú ulicu a organizátori označili stretnutie za rizikové.
Maďarskí priaznivci vytiahli vo svojom sektore transparent, ktorý pobúril celé Slovensko. Bol tam text, ktorý znel: "Felvidék, Made in Hungaria". V preklade prvé slovo znamená "Horná zem", čím sa mieni severná časť Uhorska, teda Slovensko.
Týmto pomenovaním sa stále rozumie a zosmiešňuje existencia krajiny pod Tatrami - nejde pritom o samostatnú krajinu, rýpe sa do štátnej suverenity.
Maďarská ambasáda pred zápasom upozornila svojich fanúšikov, aby na štadión nepriniesli politické, provokatívne a intolerantné transparenty, čo priaznivci zjavne odignorovali.
Európska futbalová únia (UEFA) by podľa svojich stanov mala tento incident riešiť a prípadné tresty a ďalšie opatrenia by mala oznámiť v priebehu nasledujúcich dní či týždňov.
Na tribúnach sa počas celého trvania zápasu niesli fanúšikovské súboje, ktoré nie vždy mali súvis s futbalom. Maďari napokon triumfovali 2:1, víťazný gól strelil v 85. minúte obranca Mark Csinger.
Vzájomný súboj tak opäť raz ukázal, že nejde len o šport, ale aj o rivalitu, ktorá často spomína na historické udalosti a politické témy.
Na čele tabuľky 2. skupiny B-divízie LN je Severné Írsko s ôsmimi bodmi, o jeden bod menej má Maďarsko, tretia Ukrajina má štyri body a posledné Gruzínsko iba dva.