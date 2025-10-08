Viedol Maďarov na majstrovstvách sveta. Zomrel tréner, ktorého milovali aj nenávideli

BRATISLAVA. Vo veku 84 rokov zomrel maďarský futbalový tréner György Mezey. Bol posledný tréner, ktorý s maďarskou futbalovou reprezentáciou dokázal postúpiť na svetový šampionát, no po neúspechu v Mexiku sa stal verejným nepriateľom.
Mladý tréner v lige
Mezey sa narodil 7. septembra 1941 v obci Bačka Topola, ktoré je v súčasnosti v Srbsku. S futbalom začínal v budapeštianskom celku Rákosliget, neskôr hral za Keszthely, Budafok či MTK. Ako hráč nedosiahol väčší úspech, ale už vo veku 24 rokov začal trénovať.
V najvyššej súťaži sa ako tréner predstavil ako 36-ročný v sezóne 1977/78, keď doviedol MTK až k tretej priečke v konečnej tabuľke.
V roku 1980 sa stal asistentom reprezentačného trénera Kálmána Mészölya, o dva roky neskôr dostal na starosti aj olympijský výber.
Najlepší tréner na svete
V roku 1983 ho vymenovali za hlavného trénera maďarského národného tímu. Priniesol nový, moderný systém hry a aj vďaka tomu mali Maďari v kvalifikačnej skupine na MS 1986 po piatich zápasoch bilanciu 5 výhier, 15 bodov a istý postup na šampionát.
Za súperov pritom mali Rakúsko, Holandsko a Cyprus. Prehra v poslednom kole s Holandskom už nič nemenilo na tom, že Maďarov začínali považovať za čierneho koňa šampionátu.
Mezeyho zvolili za rok 1985 za najlepšieho reprezentačného trénera v Európe, stal sa trénerom roka aj v Maďarsku. Prestížny časopis World Soccer ho na konci roka označil za najlepšieho reprezentačného trénera na svete.
Fiasko v Mexiku
Sľubné výsledky Maďarov pokračovali aj pred majstrovstvami sveta, v prípravnom zápase zdolali vonku Západné Nemecko, vyhrali aj v Španielsku a tri mesiace pred turnajom zdolali v Budapešti Brazíliu 3:0.
Maďarsko v tom čase viedlo svetový rebríček FIFA.
Samotný šampionát v Mexiku však skončil pre maďarskú reprezentáciu fiaskom. V prvom zápase podľahla Sovietskemu zväzu vysoko 0:6. Dejisko zápasu, Irapuato, je v Maďarsku dodnes synonymom futbalovej tragédie.
Maďari síce zdolali Kanadu 2:0, ale prehra s Francúzmi 0:3 znamenala, že tajný favorir nepostúpil ani zo skupiny.
Jedným z hlavných vinníkov bol tréner Mezey. Maďarská futbalová verejnosť ho zatracovala. Začali kolovať fámy, že tréner naordinoval hráčom stravu plnú sacharidov, pred šampionátom jedli prakticky iba cestoviny a preto nevládali.
Vtedy ešte nikto netušil, že pre Maďarov to bola dodnes posledná účasť na majstrovstvách sveta.
Dva maďarské tituly
Mezey po neúspešnom šampionáte odišiel trénovať do Kuvajtu. V roku 1988 sa však ešte na päť zápasov vrátil na lavičku národného tímu.
V maďarskej lige získal dva tituly, v rolu 1991 s Kispestom a v roku 2011 s Videotonom. Pre klub zo Székesfehérváru to bol prvý majstrovský titul v histórii. Mezeyho po ňom po druhý raz zvolili za trénera roka v Maďarsku.
Prezývali ho Dottore, mal akademický titul kandidát vied. Dlho pôsobil aj ako inštruktor FIFA a UEFA vo vzdelávaní trénerov, napísal dve knihy a vyše sto odborných článkov.