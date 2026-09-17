Prichádza do prostredia, ktoré mu je blízke. Skalica predstavila nového trénera

Stanislav Macek sa stal novým trénerom slovenského futbalového klubu MFK Skalica.
Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v utorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu.
Účastník Niké ligy zo Záhoria to oznámil na svojej oficiálnej webovej stránke.
Macek prichádza do prostredia, ktoré pozná, v minulosti bol spätý so senickým futbalom a v súčasnosti žije neďaleko slovenských hraníc na Morave. So Skalicou podpísal dvojročný kontrakt.
„Pochádzam z malej dediny pri Senici, prakticky z tohto záhoráckeho regiónu. Momentálne žijem na Morave v Hruškách a na štadión to mám približne pätnásť minút. Prichádzam teda do prostredia, ktoré je mi blízke,“ povedal rodák z Hlbokého pre klubový web Skalice.
Ako hráč pôsobil Macek v Senici a Myjave, výraznejšiu stopu však zanechal predovšetkým ako tréner.
V Senici pracoval s viacerými mládežníckymi kategóriami a neskôr sa stal asistentom trénera A-mužstva v najvyššej slovenskej súťaži. Pôsobil aj pri U19 Spartaka Trnava. Ako mládežnícky tréner sa trikrát stal majstrom Slovenska.
Významnú časť jeho kariéry tvorila práca pre Slovenský futbalový zväz. Najskôr pôsobil ako asistent pri reprezentačných výberoch U18 a U19, od roku 2019 prevzal osemnástku ako hlavný tréner a neskôr viedol aj slovenskú devätnástku. Neskôr jeho cesty viedli do Puskás Akadémie, kde prišiel v lete 2023.
„Päť rokov som pôsobil pri reprezentačných výberoch do 18 a 19 rokov. Následne som tri roky pracoval v Puskás Akadémii v prvej maďarskej lige ako asistent Zsolta Hornyáka,“ priblížil nový tréner Skalice.
Výhodou pri nástupe do nového pôsobiska je pre Maceka aj znalosť časti súčasného kádra. S niekoľkými hráčmi už v minulosti priamo pracoval, ďalších pozná z dlhoročného sledovania slovenského a českého futbalu.
"V kabíne je šesť či sedem chlapcov, ktorých som už trénoval, takže prvý kontakt bol o to bezprostrednejší. Erika Daniela či Martina Mašíka poznám z mládežníckych výberov, Sama Suľu som mal v reprezentácii. Poznám aj mladých chlapcov, ktorí prišli zo skalického dorastu, pretože mládežnícky futbal som nikdy neprestal sledovať,“ dodal Macek.
Skalica sa po ôsmich kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých piatich zápasov získala iba jeden bod. Hudec pôsobil na Záhorí od decembra minulého roka a v sezóne 2025/26 doviedol tím k záchrane.