Mládežnícky reprezentant Slovenska opúšťa Žilinu. Hosťovať bude vo fínskom Turku

Futbalový útočník Lukáš Prokop z MŠK Žilina odchádza na hosťovanie do prvoligového fínskeho klubu Inter Turku.
Reprezentant Slovenska do 21 rokov bude na severe Európy pôsobiť minimálne do konca kalendárneho roka 2026, pričom súčasťou dohody medzi klubmi je aj opcia na trvalý prestup. Informoval o tom web MŠK.
Vedenie MŠK Žilina sa rozhodlo uvoľniť minimálne do konca jesennej časti na hosťovanie Lukáša Prokopa, ktorý bol súčasťou A-tímu posledné tri sezóny.
Pevné miesto v základnej zostave si nenašiel, pričom dokopy nastúpil na 37 ligových zápasov, v ktorých strelil 2 góly.
„Už dlhší čas sme u Lukáša cítili, že potrebuje zmenu prostredia a nový impulz. V našom kádri sa pohyboval na hrane pozície tretieho útočníka, preto sme sa spoločne zhodli, že hosťovanie bude pre jeho ďalší rozvoj najlepším riešením.
Dohodli sme sa s Interom Turku, kde sa hrá systémom jar – jeseň, takže sezóna sa končí v novembri. Ide o kvalitný klub, ktorý aktuálne účinkuje v 3. kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy UEFA.
Veríme, že práve takéto prostredie Lukášovi pomôže získať väčšiu hernú prax a sebavedomie,“ povedal športový riaditeľ Karol Belaník.
V tíme účastníka fínskej najvyššej súťaže sa tak stretne s ďalším ex-Žilinčanom.
„Vo fínskom klube už rok a pol pôsobí Loic Essomba, takže tam bude mať aj niekdajšieho spoluhráča. Súčasťou dohody je aj opcia na Lukášov trvalý prestup.
Prajeme mu pevné zdravie, stabilné výkony a najmä góly, ktoré sú pre útočníka najdôležitejšie.
Po skončení hosťovania si spoločne vyhodnotíme jeho napredovanie a v zime sa rozhodneme, aký bude ďalší postup.“