Prehra ich nakopla a splnili svoj postupový cieľ. Klub z východu povedie hrajúci tréner

Druhý zľava Lukáš Makara s dresom číslo 18.
Druhý zľava Lukáš Makara s dresom číslo 18. (Autor: archív JM)
Peter Cingel|26. jún 2026 o 14:30
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Klub sa predstavil aj vo finále Prezidentského pohára, no neuspel.

Futbal sa v Giraltovciach hrá už od roku 1916, a tak si Giraltovčania čoskoro pripomenú významné 110. výročie organizovaného futbalu v meste.

Oficiálne oslavy sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026. O 15.00 hod. nastúpia proti sebe starí páni Giraltoviec a Sabinova, o 17.00 hod. si zmerajú sily A-mužstvá Giraltoviec a Partizána Bardejov.

Klub pôsobiaci pod názvom MFK Slovan Giraltovce počas svojej histórie účinkoval v rôznych súťažiach a zažil obdobia úspechov i menej vydarené časy.

Dlhé roky pôsobil v tretej lige, no v roku 2023 sa do ďalšieho súťažného ročníka neprihlásil.

Klub sa následne rozpadol, odišli hráči a Giraltovce sa v siedmej lige pohybovali na priečkach, ktoré nezodpovedali ich bohatej futbalovej tradícii.

Nadšenci giraltovského futbalu sa však s takýmto vývojom nechceli zmieriť. Ľudia z okolia súčasného prezidenta klubu Jozefa Matiho sa rozhodli vrátiť futbal v meste tam, kam podľa nich patrí. Cesta je to dlhá a náročná, no prvý významný krok sa podarilo urobiť už v práve skončenom súťažnom ročníku.

MFK Slovan Giraltovce sa stal víťazom VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej dospelých VsFZ a vybojoval si postup do V. ligy.

Giraltovčania odohrali 24 zápasov, z ktorých 17 vyhrali. Na svoje konto si pripísali aj štyri remízy a len trikrát odchádzali z ihriska bez bodového zisku. Súperom nastrieľali 66 gólov a inkasovali iba 21.

Súťaž bola dramatická až do posledného kola. Druhé Lackovce zaostali za víťazom len o dva body. V záverečnom kole síce dokázali zdolať Slovan, no na konečnom poradí sa už nič nezmenilo.

Najlepším strelcom mužstva sa stal Martin Michalko, ktorý zaznamenal 22 gólov. Len o jeden presný zásah menej pridal skúsený 30-ročný LUKÁŠ MAKARA, ktorý rozvlnil sieť súperov 21-krát.

Ako hodnotíte priebeh súťaže?

Do VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej sme vstupovali s jasným cieľom – súťaž vyhrať. Napokon sa nám to podarilo, no nebolo to také jednoduché, ako sme si na začiatku mysleli.

Doma sme stratili iba tri body po prehre s Kamenicou nad Cirochou vo 4. kole. Paradoxne nás však práve táto prehra nakopla.

Do brány sa vrátil 49-ročný Peter Štefaník a mužstvo si začalo viac veriť. Táto pohoda sa následne preniesla aj do zápasov.

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce.
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce. (Autor: archív JM)

Čo bolo pri napĺňaní postupových ambícií najťažšie?

Myslím si, že táto súťaž patrí medzi najnáročnejšie šieste ligy. Hrať proti súperom, akými sú Vechec či Kamenica nad Cirochou, si vyžaduje veľké nasadenie, odhodlanie a kvalitu.

Aké sú vaše ciele v budúcom súťažnom ročníku?

Do V. ligy vstupujeme s novým hrajúcim trénerom Patrikom Partilom, ktorý je odchovancom giraltovského futbalu.

Naším cieľom je pohybovať sa v prvej trojke tabuľky, prilákať ľudí na štadión a hrať útočný futbal. Máme na to vhodný typ hráčov.

Zároveň sa chceme posilniť o štyroch futbalistov, aby v mužstve vznikla zdravá konkurencia, ktorá môže priniesť ďalšie úspechy.

Čo by ste odkázali na záver?

Na záver by som sa chcel poďakovať celému realizačnému tímu, hráčom, sponzorom aj mestu za podporu a pomoc pri naplnení nášho cieľa.

V tejto sezóne sme sa predstavili aj vo finále Prezidentského pohára. V Poprade sme po dobrom výkone prehrali s Liptovskou Teplou 0:1. Myslím si, že sme boli futbalovejším mužstvom, no súper bol napokon šťastnejší.

Tabuľka VI. liga Vihorlatsko-dukelská VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Slovan GiraltovceMFK Slovan GiraltovceMFK Slovan Giraltovce
24
17
4
3
66:21
55
P
V
V
V
R
2
ŠK Slávia LackovceŠK Slávia LackovceŠK Slávia Lackovce
24
17
2
5
93:27
53
V
R
V
P
P
3
OFK AGRIFOP StakčínOFK AGRIFOP StakčínOFK AGRIFOP Stakčín
24
14
2
8
50:27
44
V
V
V
P
V
4
F.O. AJAX PakostovF.O. AJAX PakostovF.O. AJAX Pakostov
24
14
1
9
62:34
43
V
P
V
P
V
5
FK Kamenica nad CirochouFK Kamenica nad CirochouFK Kamenica nad Cirochou
24
12
4
8
40:39
40
V
P
P
P
V
6
OFK Dlhé KlčovoOFK Dlhé KlčovoOFK Dlhé Klčovo
24
11
6
7
46:34
39
P
R
P
V
V
7
FK VechecFK VechecFK Vechec
24
10
3
11
43:48
33
V
P
R
V
V
8
OFK HencovceOFK HencovceOFK Hencovce
24
8
5
11
33:52
29
P
V
P
P
R
9
FK Ptava PtičieFK Ptava PtičieFK Ptava Ptičie
24
8
3
13
39:56
27
P
V
R
V
R
10
TJ Slovan Belá nad CirochouTJ Slovan Belá nad CirochouTJ Slovan Belá nad Cirochou
24
8
3
13
36:62
27
P
V
P
P
V
11
FK Tatran ZámutovFK Tatran ZámutovFK Tatran Zámutov
24
4
8
12
36:71
20
V
R
V
P
R
12
TJ Družstevník TovarnéTJ Družstevník TovarnéTJ Družstevník Tovarné
24
5
4
15
34:58
19
P
V
P
V
V
13
Obecný Futbalový Klub Sečovská PoliankaObecný Futbalový Klub Sečovská PoliankaObecný Futbalový Klub Sečovská Polianka
24
4
3
17
23:72
15
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Druhý zľava Lukáš Makara s dresom číslo 18.rozhovor
    Druhý zľava Lukáš Makara s dresom číslo 18.rozhovor
    Prehra ich nakopla a splnili svoj postupový cieľ. Klub z východu povedie hrajúci tréner
    Peter Cingel|dnes 14:30
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