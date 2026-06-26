Prehra ich nakopla a splnili svoj postupový cieľ. Klub z východu povedie hrajúci tréner

Futbal sa v Giraltovciach hrá už od roku 1916, a tak si Giraltovčania čoskoro pripomenú významné 110. výročie organizovaného futbalu v meste.
Oficiálne oslavy sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026. O 15.00 hod. nastúpia proti sebe starí páni Giraltoviec a Sabinova, o 17.00 hod. si zmerajú sily A-mužstvá Giraltoviec a Partizána Bardejov.
Klub pôsobiaci pod názvom MFK Slovan Giraltovce počas svojej histórie účinkoval v rôznych súťažiach a zažil obdobia úspechov i menej vydarené časy.
Dlhé roky pôsobil v tretej lige, no v roku 2023 sa do ďalšieho súťažného ročníka neprihlásil.
Klub sa následne rozpadol, odišli hráči a Giraltovce sa v siedmej lige pohybovali na priečkach, ktoré nezodpovedali ich bohatej futbalovej tradícii.
Nadšenci giraltovského futbalu sa však s takýmto vývojom nechceli zmieriť. Ľudia z okolia súčasného prezidenta klubu Jozefa Matiho sa rozhodli vrátiť futbal v meste tam, kam podľa nich patrí. Cesta je to dlhá a náročná, no prvý významný krok sa podarilo urobiť už v práve skončenom súťažnom ročníku.
MFK Slovan Giraltovce sa stal víťazom VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej dospelých VsFZ a vybojoval si postup do V. ligy.
Giraltovčania odohrali 24 zápasov, z ktorých 17 vyhrali. Na svoje konto si pripísali aj štyri remízy a len trikrát odchádzali z ihriska bez bodového zisku. Súperom nastrieľali 66 gólov a inkasovali iba 21.
Súťaž bola dramatická až do posledného kola. Druhé Lackovce zaostali za víťazom len o dva body. V záverečnom kole síce dokázali zdolať Slovan, no na konečnom poradí sa už nič nezmenilo.
Najlepším strelcom mužstva sa stal Martin Michalko, ktorý zaznamenal 22 gólov. Len o jeden presný zásah menej pridal skúsený 30-ročný LUKÁŠ MAKARA, ktorý rozvlnil sieť súperov 21-krát.
Ako hodnotíte priebeh súťaže?
Do VI. ligy Vihorlatsko-dukelskej sme vstupovali s jasným cieľom – súťaž vyhrať. Napokon sa nám to podarilo, no nebolo to také jednoduché, ako sme si na začiatku mysleli.
Doma sme stratili iba tri body po prehre s Kamenicou nad Cirochou vo 4. kole. Paradoxne nás však práve táto prehra nakopla.
Do brány sa vrátil 49-ročný Peter Štefaník a mužstvo si začalo viac veriť. Táto pohoda sa následne preniesla aj do zápasov.
Čo bolo pri napĺňaní postupových ambícií najťažšie?
Myslím si, že táto súťaž patrí medzi najnáročnejšie šieste ligy. Hrať proti súperom, akými sú Vechec či Kamenica nad Cirochou, si vyžaduje veľké nasadenie, odhodlanie a kvalitu.
Aké sú vaše ciele v budúcom súťažnom ročníku?
Do V. ligy vstupujeme s novým hrajúcim trénerom Patrikom Partilom, ktorý je odchovancom giraltovského futbalu.
Naším cieľom je pohybovať sa v prvej trojke tabuľky, prilákať ľudí na štadión a hrať útočný futbal. Máme na to vhodný typ hráčov.
Zároveň sa chceme posilniť o štyroch futbalistov, aby v mužstve vznikla zdravá konkurencia, ktorá môže priniesť ďalšie úspechy.
Čo by ste odkázali na záver?
Na záver by som sa chcel poďakovať celému realizačnému tímu, hráčom, sponzorom aj mestu za podporu a pomoc pri naplnení nášho cieľa.
V tejto sezóne sme sa predstavili aj vo finále Prezidentského pohára. V Poprade sme po dobrom výkone prehrali s Liptovskou Teplou 0:1. Myslím si, že sme boli futbalovejším mužstvom, no súper bol napokon šťastnejší.