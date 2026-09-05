Ukázal Slovanu recept, dostal desiatku. Bratislavčan vychytal svetové hviezdy

Bol mužom zápasu. Server Sofascore mu udelil najvyššiu možnú známku – desať. Lukáš Hradecký si pripísal deväť zákrokov a najmä ten posledný bol famózny.
V piatej minúte nadstaveného času zneškodnil strelu Ousmana Dembélého a výrazne prispel k senzačnému víťazstvu AS Monaco.
Futbalisti Paríža Saint-Germain prehrali v 3. kole francúzskej Ligue 1 na pôde AS Monaco 1:2.
Monaco po troch kolách vedie francúzsku ligu bez straty bodu. Úradujúci majster Francúzska aj Ligy majstrov PSG naopak prežíva nevydarený vstup do sezóny.
Po troch kolách má na konte iba dva body a stále čaká na prvé víťazstvo. Práve PSG už v stredu privíta bratislavský Slovan v úvodnom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov.
Rodák z Kramárov
V bránke Monaka stál muž, ktorý má k Slovensku veľmi blízko. Lukáš Hradecký je pôvodom Slovák. Hovorí po slovensky, má slovenský pas a narodil sa v Bratislave – na Kramároch.
Keď mal jeden rok, jeho otec, profesionálny volejbalista, prijal angažmán vo Fínsku. Tam sa rodina presťahovala a Hradecký napokon vyrastal vo Fínsku.
Za túto krajinu neskôr začal nastupovať aj vo futbale.
„Na 97 percent som Fín. Ale som hrdý na to, že je vo mne aj trošičku Slováka. Hlavne, že som iný než ostatní,“ vravel Hradecký.
Slovan ho chcel, bolo to nad jeho možnosti
Pred dvoma rokmi sa Slovan Bratislava snažil Hradeckého získať. Vtedajší pokus však napokon nevyšiel, angažovanie skúseného brankára bolo predsa len nad finančné možnosti slovenského majstra.
Hradecký pritom nie je jediným futbalistom z rodiny. Jeho mladší brat Matej ešte nie tak dávno pôsobil v Skalici, za ktorú si zahral aj najvyššiu slovenskú súťaž.
Na Slovensko sa bratia Hradeckí zvykli vracať každý rok. Väzby na krajinu, kde sa Lukáš narodil, preto zostali silné.
„Zvyšok celej našej rodiny okrem mojich rodičov a súrodencov žije na Slovensku. A tiež tam mám veľa známych a kamarátov,“ pripomína Hradecký.
Teraz môže byť jeho výkon proti PSG zaujímavou inšpiráciou aj pre Slovan. Monaco ukázalo, že hviezdny Paríž sa dá zdolať – a Hradecký bol jedným z hlavných dôvodov, prečo sa to podarilo.