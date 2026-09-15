Haraslína prekvapila kvalita v Saudskej Arábii. Liga má skvelú úroveň, tvrdí

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si začína zvykať na život v Saudskej Arábii.
Úvod sezóny v drese Al-Fatehu nevyšiel podľa jeho predstáv jemu ani tímu a chce mužstvu pomôcť gólmi a asistenciami k priaznivejšiemu postaveniu v tabuľke. Teší sa na slovenskú reprezentáciu, s ktorou chce ovládnuť tretiu skupinu C-divízie Ligy národov.
Po augustovom príchode z pražskej Sparty si musel zvykať aj na teploty vzduchu výrazne presahujúce úroveň 40 stupňov Celzia a inú kultúru.
Postupne si začína zvykať
„Je to pre mňa nová výzva. Začiatky boli náročné, hlavne pokiaľ ide o počasie, ale postupne si už začínam zvykať. Liga má skvelú úroveň. Samozrejme, nie sú tu plné štadióny, ako napríklad v Česku, ale tam tiež chodia ľudia len na tie väčšie mužstvá a ostatné zápasy sa hrajú pri nízkej návštevnosti,“ uviedol Haraslín pre TASR.
Čo ho v novom prostredí prekvapilo? „Asi tá kvalita. Myslím si, že to nie je také jednoduché, ako si možno iní myslia. A samozrejme, je to úplne iný život ako v Európe,“ odpovedal 30-ročný krídelník.
Haraslín bol v úvodných siedmich kolách saudskoarabskej súťaže zakaždým v základnej zostave, pričom strelecky sa presadil raz, keď v rámci 3. kola pomohol k remíze 1:1 na pôde Al-Faysaly.
„S vyťaženosťou som spokojný, aj keď samozrejme chcem mužstvu pomôcť viac tým, čo viem najlepšie - dobrými výkonmi, gólmi a asistenciami, ale verím, že sa to ešte len rozbehne,“ reagoval sebakriticky.
Al-Fateh na prvé víťazstvo v sezóne stále čaká a s tromi bodmi sa nachádza na 15. priečke priebežnej tabuľky, tesne nad pásmom zostupu.
„Určite nie sme tam, kde by sme chceli byť. Mali sme zápasy, ktoré sme určite mali lepšie zvládnuť, ale ako hovorím, sme len na začiatku, s úplne novým mužstvom,“ pokračovala opora slovenského národného tímu.
Sparta v rámci rozlúčky so svojím kapitánom zverejnila video, v ktorom sa Haraslín prihovoril fanúšikom a ľuďom v klube, pričom sa neubránil slzám.
Potešila ho následná spätná väzba: „Musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, koľko pozitívnych správ, či osobných alebo textových, som dostal. Potešilo ma to a uistilo v tom, že som spravil maximum a svoj odchod už postupom času beriem s úsmevom.“
Na reprezentačné zrazy sa vždy teší
V závere septembra sa vráti do Európy, aby pomohol „sokolom“ zvládnuť stretnutia Ligy národov proti Moldavsku, Kazachstanu a Faerským ostrovom.
Národný tím čakajú počas jedného zrazu až štyri zápasy - najprv dva v domácom prostredí proti Moldavsku a Kazachstanu a následne v úvode októbra duely na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss st. v podcaste Slovenského futbalového zväzu vyhlásil, že prvé miesto v skupine je povinnosť.
„Samozrejme, bude to špecifický zraz. Nečaká nás nič jednoduché, pokiaľ ide o zápasy a cestovanie, ale ak chceme postúpiť, čo je náš cieľ, tak musíme vyhrať skupinu a byť favoritom, ako povedal tréner. Vie, čo od nás môže očakávať a my urobíme maximum,“ vyhlásil bývalý hráč Sassuola či Lechie Gdaňsk.
Haraslín je známy ako tmel kabíny a svoje líderské schopnosti potvrdzoval aj ako kapitán Sparty.
Ako vždy, aj teraz sa teší na návrat medzi kamarátov z reprezentácie, s ktorými tentokrát strávi viac času ako počas predošlých reprezentačných zrazov. Navyše, v Saudskej Arábii už neprichádza do kontaktu s krajanmi tak často, ako v českej lige.
„Na reprezentačné zrazy sa vždy veľmi teším a myslím si, že sa to určite nebude meniť ani teraz, či pôsobím v Európe alebo mimo nej. Na zraz chcem byť vždy pripravený a urobiť pre svoju krajinu vždy to najlepšie, pretože je to pre mňa česť hrať za národný tím. Sme veľmi dobrá partia, či už medzi samotnými hráčmi alebo realizačným tímom. Verím, že spolu to zvládneme,“ dodal Haraslín pre TASR.