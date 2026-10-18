Haraslín naštartoval úvodným gólom svoj tím. Po jeho vystriedaní však prišiel kolaps

Lukáš Haraslín
Lukáš Haraslín (Autor: X/AlFateh Saudi club)
TASR|18. okt 2026 o 22:15
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Slovenský reprezentant strelil druhý gól v tíme Al-Fateh.

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa strelecky presadil v nedeľňajšom stretnutí 10. kola saudskej Pro League, ani jeho gól však neodvrátil prehru Al-Fateh s Al-Khaleej 2:3.

Tridsaťročný krídelník nastúpil v základnej zostave domácich a v 33. minúte otvoril skóre zápasu. Bol to jeho druhý gól v prebiehajúcej sezóne najvyššej saudskoarabskej súťaže.

Haraslín striedal v 67. minúte za stavu 2:0 pre domáci tím. Po jeho vystriedaní však Al-Fateh v závere trikrát inkasoval a napokon si pripísal šiestu prehru v ročníku, po ktorej figuruje v tabuľke na 16. mieste.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Lukáš Haraslín
    Lukáš Haraslín
    VIDEO: Haraslín naštartoval úvodným gólom svoj tím. Po jeho vystriedaní však prišiel kolaps
    dnes 22:15
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