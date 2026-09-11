Trnava našla náhradu za zraneného kapitána. Škrtel: Má skúsenosti a pozná ligu

Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša, ktorý bol po konci v Skalici voľný hráč.
Účastník Niké ligy z „malého Ríma“ ďalej informoval, že s bývalým hráčom Nitry, Ružomberka, Jihlavy či Košíc podpísal krátkodobú zmluvu na pol roka.
Spartak reagoval na zranenie obrancu Martina Mikoviča. „Po zranení kapitána Martina Mikoviča, ktorý bude mimo hry minimálne do konca roka, pretože bude musieť podstúpiť operáciu, sme museli rýchlo zareagovať a nájsť alternatívu na kraj obrany.
Voľba padla na Lukáša Fabiša, ktorý v klube absolvoval skúšku a napokon podpísal aj kontrakt.
Je to hráč v dobrom veku, má skúsenosti a pozná ligu, takže veríme, že to bude dobrá posila.
Zatiaľ sme sa dohodli na krátkodobom kontrakte do januára 2027, ale s možnosťou následného predĺženia,“ povedal pre web Spartaka športový riaditeľ klubu Martin Škrtel.
Trnava bude v sobotu hostiť Košice, teda klub, v ktorom Fabiš v minulosti pôsobil. „Ja mám také šťastie na to, že všade kam prestúpim, tak jeden z prvých zápasov hrám proti svojmu bývalému klubu.
VIDEO: Fabiš po podpise zmluvy
V Košiciach mám veľa priateľov, ale verím, že to na domácom ihrisku zvládneme. Zápasy proti Trnave boli vždy náročné, najmä na tomto štadióne.
Neviem sa dočkať, kedy zažijem trnavskú atmosféru aj z pohľadu domáceho hráča, Trnava má skvelých fanúšikov,“ vyjadril sa Fabiš.