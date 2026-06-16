Obec z východu získala dva majstrovské tituly po sebe. Nečakal to asi nikto, hovorí odchovanec

Jednou z regionálnych súťaží pod patronátom VsFZ je aj piata liga sever dospelých . V nej účinkuje 14 mužstiev a po skončení jesennej časti boli na čele Vysoké Tatry.
Na druhom mieste zimoval nováčik súťaže TJ Družstevník Čirč. Na nováčika si mužstvo počína veľmi dobre a jeseň absolvovalo s bilanciou deviatich víťazstiev, troch remíz a jednej prehry.
Dosiahol pozoruhodné skóre 41:15. Viac gólov nedal nikto, menej (13) inkasovali len Vysoké Tatry. Najlepšími strelcami mužstva v jesennej časti boli Erik Rabatin (10) a Matej Hovančík (9).
Ambície TJ Družstevník boli vysoké a tak v jarnej časti mužstvo odštartovalo honbu za postupom. A to sa podarilo.
Celková bilancia mužstva je 26 19 4 3 79:32 a to všetko znamená 61 bodov a 11 bodový náskok pred druhým OFK Tatran Bystré. Najviac gólov dal Hovančík - 18 nasledujú Miko 12, Huňady 11 , Rabatim bol úspešný 10 x- (ten však po jeseni z Čirča odišiel).
O tom, ako sú v Čirči spokojní s priebehom súťaže a aké sú plány mužstva do budúcnosti hovorí 27-ročný univerzál LUKÁŚ DIDIK.
Lukáš začínal s futbalom v Čirči. Postupne prechádzal cez Starú Ľubovňu, Bardejov, anglický Hitchin Town FC a Lipany. V roku 2020 sa vrátil späť do Čirča.
Ako hodnotíte ligový ročník 2025/26 z pohľadu TJ Družstevník Čirč ?
Sezónu hodnotíme veľmi pozitívne. Po víťazstve v 6. lige Šarišskej v ročníku 2024/25 sme vstupovali do 5. ligy Sever ako nováčik.
Naším cieľom bolo pohybovať sa na popredných priečkach tabuľky a dôstojne sa presadiť vo vyššej súťaži.
Úprimne však asi nikto v klube nečakal, že sa nám podarí druhý rok po sebe získať majstrovský titul.
O to viac si tento úspech vážime, pretože sme ho dosiahli v kvalitnejšej súťaži.
Kto bol vaším najväčším súperom a ktoré zápasy boli najťažšie?
Každý zápas bol svojím spôsobom náročný, niektoré viac, niektoré menej. V 5. lige už každý súper má svoju kvalitu. Medzi najťažších súperov by som zaradil najmä Bystré. Zo začiatku sezóny nás preverili aj Tatry, potom Brezovica.
Veľmi nepríjemný bol taktiež domáci zápas proti Jasenovu, ktorý nás poriadne potrápil. Práve takéto stretnutia ukázali charakter mužstva a pomohli nám na ceste za titulom.
V čom vidíte hlavné príčiny úspechu vášho klubu?
Za najväčšie dôvody úspechu považujem výbornú partiu v kabíne, kvalitnú prácu trénera a vedenia klubu, ale aj poctivý prístup každého hráča.
Mužstvo držalo spolu počas celej sezóny, každý bol ochotný pracovať pre kolektív a práve tímový duch bol našou najväčšou zbraňou.
Dôležitá bola aj stabilita výkonov a schopnosť zvládať rozhodujúce momenty sezóny.
Aké sú klubové a tvoje plány do budúcnosti?
Po poslednom zápase sezóny nás čaká spoločné stretnutie hráčov, vedenia klubu, trénerov a zástupcov obce.
Tam si vyhodnotíme uplynulý ročník a budeme sa rozprávať o tom, akým smerom sa bude klub ďalej uberať. Verím, že sa nám podarí nastaviť ďalšie ciele tak, aby sme na doterajšie úspechy nadviazali.
Mojím osobným cieľom je pokračovať v poctivej práci, zlepšovať sa a pomáhať mužstvu čo najlepšími výkonmi. Dva majstrovské tituly a dva postupy po sebe sú pre TJ Družstevník Čirč obrovským úspechom.
O to viac si ich vážime, že druhý titul prišiel hneď po postupe medzi kvalitnejších súperov. Verím, že si tieto úspechy ešte užijeme a že klub bude naďalej robiť radosť svojim fanúšikom aj celej obci.