Škriniar má nového hviezdneho spoluhráča. Do Fenerbahce prichádza belgický kanonier

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2026 o 19:52
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Posledné dve sezóny odohral v Neapole.

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa stal novým spoluhráčom slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriniara vo Fenerbahce Istanbul.

Do tureckého klubu prichádza z SSC Neapol. Dĺžku kontraktu ani výšku odstupného Fenerbahce nezverejnilo.

„Je to pre mňa česť a privilégium byť hráčom jedného z najlepších klubov tureckej Süper Lig. Zdravotne sa cítim stopercentne fit a som pripravený na novú sezónu," citovala AFP slová bývalého kanoniera Chelsea, Manchestru United či Interu Miláno.

Lukaku je s 93 gólmi najlepší strelec v histórii belgickej reprezentácie. Jeho pôsobenie v Neapole, v ktorom hráva aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ovplyvnili viaceré zranenia. ´

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Romelu Lukaku
Škriniar má nového hviezdneho spoluhráča. Do Fenerbahce prichádza belgický kanonier
dnes 19:52
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