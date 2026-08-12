Škriniar má nového hviezdneho spoluhráča. Do Fenerbahce prichádza belgický kanonier

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa stal novým spoluhráčom slovenského reprezentačného obrancu Milana Škriniara vo Fenerbahce Istanbul.
Do tureckého klubu prichádza z SSC Neapol. Dĺžku kontraktu ani výšku odstupného Fenerbahce nezverejnilo.
„Je to pre mňa česť a privilégium byť hráčom jedného z najlepších klubov tureckej Süper Lig. Zdravotne sa cítim stopercentne fit a som pripravený na novú sezónu," citovala AFP slová bývalého kanoniera Chelsea, Manchestru United či Interu Miláno.
Lukaku je s 93 gólmi najlepší strelec v histórii belgickej reprezentácie. Jeho pôsobenie v Neapole, v ktorom hráva aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ovplyvnili viaceré zranenia. ´