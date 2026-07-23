Legenda nekončí. Štyridsaťročná hviezda predĺžila zmluvu s AC Miláno

Štyridsaťročný Luka Modrič si predĺži profesionálnu futbalovú kariéru o ďalší rok.
So svojím doterajším zamestnávateľom AC Miláno sa dohodol na pokračovaní spolupráce do konca nadchádzajúcej sezóny.
Taliansky veľkoklub oznámil podpis zmluvy s chorvátskou hviezdou a najlepším svetovým futbalistom roka 2018 na svojom webe.
"Po sezóne, ktorá zostala za očakávaniami, je obrovským želaním znovu hrať prim. Nová sezóna predstavuje projekt, v ktorý verím a ktorý ma motivuje, "povedal Modrič s poukazom na až piate miesto v uplynulej sezóne Serie A.
Bolo to síce zlepšenie o tri pozície oproti predchádzajúcemu hrubo nevydarenému ročníku, na návrat do Ligy majstrov to ale nestačilo.
Modrič za AC odohral v minulej sezóne 37 súťažných zápasov a dal dva góly.
Do Milána prišiel Modrič vlani po majstrovstvách sveta klubov z Realu Madrid, v ktorom strávil 13 sezón a s ktorým získal štyri španielske tituly. Má za sebou tiež angažmán v Tottenhame a doma v Diname Záhreb.
V reprezentácii odohral 202 zápasov a dal 29 gólov. Má striebro z majstrovstiev sveta 2018 a bronz z predvlaňajšieho šampionátu, na tohtoročnom turnaji v Severnej Amerike vypadli Modrič a spol.
už v prvom vyraďovacom kole po porážke s Portugalskom.