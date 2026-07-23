Legenda nekončí. Štyridsaťročná hviezda predĺžila zmluvu s AC Miláno

Luka Modrič.
Luka Modrič. (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. júl 2026 o 19:38
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AC Miláno verí, že legenda im pomôže vrátiť sa do Ligy majstrov.

Štyridsaťročný Luka Modrič si predĺži profesionálnu futbalovú kariéru o ďalší rok.

So svojím doterajším zamestnávateľom AC Miláno sa dohodol na pokračovaní spolupráce do konca nadchádzajúcej sezóny.

Taliansky veľkoklub oznámil podpis zmluvy s chorvátskou hviezdou a najlepším svetovým futbalistom roka 2018 na svojom webe.

"Po sezóne, ktorá zostala za očakávaniami, je obrovským želaním znovu hrať prim. Nová sezóna predstavuje projekt, v ktorý verím a ktorý ma motivuje, "povedal Modrič s poukazom na až piate miesto v uplynulej sezóne Serie A.

Bolo to síce zlepšenie o tri pozície oproti predchádzajúcemu hrubo nevydarenému ročníku, na návrat do Ligy majstrov to ale nestačilo.

Modrič za AC odohral v minulej sezóne 37 súťažných zápasov a dal dva góly.

Do Milána prišiel Modrič vlani po majstrovstvách sveta klubov z Realu Madrid, v ktorom strávil 13 sezón a s ktorým získal štyri španielske tituly. Má za sebou tiež angažmán v Tottenhame a doma v Diname Záhreb.

V reprezentácii odohral 202 zápasov a dal 29 gólov. Má striebro z majstrovstiev sveta 2018 a bronz z predvlaňajšieho šampionátu, na tohtoročnom turnaji v Severnej Amerike vypadli Modrič a spol.

už v prvom vyraďovacom kole po porážke s Portugalskom.

Serie A

    Luka Modrič.
    Luka Modrič.
    Legenda nekončí. Štyridsaťročná hviezda predĺžila zmluvu s AC Miláno
    dnes 19:38
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