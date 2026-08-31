Ako chlapec sa na Ukrajine fotil s Yayom Tourém. Po rokoch dal jeho Slovanu víťazný gól

Pred rokmi sa ako malý futbalista odfotil s Yayom Tourém, v nedeľu sa s ním stretol opäť za úplne iných okolností.
Ukrajinský futbalista Luka Lemiško rozhodol víťazným gólom o prekvapujúcom triumfe Michaloviec 2:1 na ihrisku Slovana Bratislava, ktorý vedie práve niekdajšia hviezda FC Barcelona a Manchestru City.
Zaujímavé prepojenie oboch aktérov pripomenula fotografia z Lemiškových mládežníckych čias, ktorá sa objavila na sociálnej sieti X.
Zachytáva ešte malého ukrajinského futbalistu spoločne s Tourém. Lemiško futbalovo vyrastal v mládežníckom systéme Dynama Kyjev.
O niekoľko rokov neskôr sa ich cesty pretli na Tehelnom poli. Tentoraz už Touré stál na lavičke Slovana a Lemiško nastúpil proti jeho mužstvu.
Za stavu 1:1 vyrazili Michalovce v 55. minúte do protiútoku. Cottrell prenikol po ľavej strane a poslal loptu do stredu Lemiškovi.
Brankár belasých Popovič si na jeho zakončenie siahol, no gólu už nezabránil. Zásah ukrajinského futbalistu sa napokon ukázal ako víťazný.
Slovan mal počas zápasu výraznú hernú prevahu a vytvoril si množstvo príležitostí, Michalovce však favorita dvakrát potrestali z protiútokov.
Pre Tourého to bola prvá prehra na lavičke Slovana. O to kurióznejšie pôsobí skutočnosť, že mu ju víťazným zásahom pripravil futbalista, ktorý s ním pred rokmi ako chlapec pózoval na spoločnej fotografii.