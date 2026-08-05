Klamal a podvádzal. Portugalská legenda žiada okamžitý koniec Infantina

Bývalý portugalský futbalista Luis Figo sa pridal ku kritike prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina a požaduje jeho okamžitý koniec.
Držiteľ ocenenia Zlatá lopta z roku 2000 vyzval lídra riadiaceho orgánu svetového futbalu k rezignácii, pričom uviedol, že 56-ročný Švajčiar „klamal, podvádzal a snažil sa obohatiť na úkor tohto športu“.
Figo vyjadril svoje presvedčenie po tom, čo šéfa FIFA kritizujú viaceré zväzy vrátane Európskej futbalovej únie (UEFA) za návrh predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
„O problémoch vo FIFA by som mohol napísať 10.000 slov. Riešenie však vyžaduje len tri: ´Infantino musí odísť´,“ napísal 53-ročný Portugalčan v stĺpčeku pre britský denník Daily Mail.
„Celý život milujem futbal. Bol som profesionálny futbalista 20 rokov. Verte mi, že za svoju kariéru som vo futbale stretol nejedného podvodníka.
Avšak to, čo sa odhalilo za uplynulých desať dní, je to najnižšie, najpodvodnejšie a najzbabelejšie sebecké správanie, aké som kedy videl,“ ostro reagoval Figo podľa agentúry DPA.
Jeho vyjadrenie prišlo v rovnaký deň, ako Infantino zvolal stretnutie výkonného orgánu v Maroku po tom, čo narástla kritika, ktorá smerovala k zrušeniu plánu s predajom podielov v hodnote niekoľkých miliárd.
„Infantino znevážil úrad prezidenta FIFA, ktorý sľúbil zdvihnúť na vyššiu úroveň. Klamal, podvádzal a snažil sa obohatiť na úkor športu, ktorému má slúžiť.
Stratil podporu svojich vedúcich pracovníkov, svojich najbližších poradcov, drvivej väčšiny ľudí, ktorí venujú svoj život tomuto športu, a zdá sa, že dokonca aj víťaza Ceny FIFA za mier.
Je príliš neskoro na záchranu jeho dôstojnosti, ale nie je príliš neskoro na záchranu futbalu. Mal by odísť. Hneď,“ uzavrel Figo, ktorý Infantina spočiatku podporoval.