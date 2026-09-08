Máme katastrofálny úvod. Enrique pred Slovanom hovorí o nespravodlivom futbale

Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain Luis Enrique pred stredajším duelom Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava zdôraznil, že úlohu favorita musia jeho zverenci potvrdiť v prvom rade na ihrisku.
Dvojnásobný obhajca európskej trofeje nezačal novú sezónu podľa predstáv a po prehre v tamojšom Superpohári získal v úvodných troch kolách Ligue 1 iba dva body.
Enrique síce hovoril na utorkovej tlačovej konferencii aj o smole pri niektorých inkasovaných góloch, no zároveň si je vedomý toho, že sa jeho zverenci musia zlepšiť.
Katastrofálny úvod
„Ak sa mám pozrieť iba na výsledky, náš úvod do sezóny je zatiaľ katastrofálny. Ako tréner sa však snažím analyzovať všetko, čo sa deje na ihrisku.
Myslím si, že sme v niektorých prípadoch mali smolu a mohli sme získať viac bodov, no akceptujem to. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme sa zlepšili,“ povedal španielsky kouč podľa webovej stránky PSG.
Aj napriek horšiemu začiatku však zostáva pokojný a recept je podľa neho vždy rovnaký. „Futbal je niekedy nespravodlivý šport. Sú zápasy, kde si zaslúžite viac a neuhráte dobrý výsledok.
Vždy však rozhoduje efektivita v zakončení a stopercentná koncentrácia počas celého zápasu. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať a to, či sme si zaslúžili vyhrávať, sa naplno ukáže až na konci sezóny,“ pokračoval Enrique.
Zaspomínal si na Tourého
Päťdesiatšesťročný tréner pôsobil ako kormidelník rezervy Barcelony práve v čase, keď za A-tím nastupoval súčasný tréner Slovana Yaya Toure.
„Samozrejme, patril medzi tých najlepších hráčov. Má za sebou viacero pôsobení v pozícii asistenta a v Slovane Bratislava dostal prvú príležitosť ako hlavný tréner.
Má rád, keď jeho tím kontroluje zápas a drží loptu na kopačkách. Stavia na tom, čo zažil ako hráč v Barcelone a v Manchestri City,“ vyjadril sa Enrique.
Zároveň však priznal, že je náročné odhadnúť ako pristúpi k zápasu v Parku princov. „Musíme byť ostražití, pretože proti nám určite niečo zmenia.
Uvidíme, či sa budú viac venovať bráneniu. Je to niečo, na čo budeme musieť zareagovať najmä počas stretnutia. Musíme byť pripravení na všetko a dokázať rolu favorita na ihrisku.“
Podľa kapitána urobili chyby
PSG inkasovalo v troch ligových dueloch šesť gólov, čo pre obrancu a kapitána Parížanov Marquinhosa „nie je príjemný pocit.“
Pred začiatkom nového ročníka Ligy majstrov zdôraznil, že ako tím neustále pracujú na zlepšení.
„Je pravda, že sme na začiatku sezóny inkasovali dosť gólov. Bránenie je kolektívna práca a my sme spravili nejaké chyby, ktoré nie sú charakteristické pre nás a pre naše výkony z uplynulých rokov.
Ide najmä o to, s akou intenzitou a chcením pristupujeme k bráneniu niektorých situácií. V momentoch, keď vám na začiatku sezóny nevychádza všetko podľa predstáv, je dôležité pracovať ešte tvrdšie a navzájom si pomáhať,“ povedal Brazílčan s najväčším počtom štartov v LM v histórii klubu.
Chcú byť konzistentní
Podľa Marquinhosa bude nadchádzajúci ročník najprestížnejšej klubovej súťaže na svete ešte náročnejší.
„Tretím triumfom za sebou by sme sa zapísali do histórie. Je náročné zvíťaziť raz, obhájiť triumf ešte náročnejšie a trikrát za sebou sa to podarilo len hŕstke klubov.
Avšak všetko, čo sme vyhrali je už minulosťou. Ostatné tímy sa výborne posilnili,“ povedal 32-ročný obranca a zdôraznil, že by sa so spoluhráčmi chceli vyhnúť play off.
Obe finálové výhry prišli po tom, čo sa PSG v ligovej fáze neprebojovalo do top 8 a muselo zabojovať o postup práve cez play off.
„Veľa tímov má problémy na začiatku sezóny a s príchodom januára a februára sa potom zlepšia a nájdu svoj rytmus. Nechceli sme hrať play off, chceli sme hrať lepšie a byť vyššie v tabuľke.
Našou ambíciou je vyhnúť sa tomu a postúpiť priamo aj napriek tomu, že sa v Lige majstrov rozhoduje neskôr. Je dôležité byť konzistentní,“ povedal Marquinhos.
Zápas PSG - Slovan má úvodný výkop v stredu 9. septembra o 21.00 SELČ a v Parku princov ho povedú rozhodcovia z Ukrajiny. V pozícii hlavného arbitra sa predstaví Mykola Balakin.