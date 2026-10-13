    Manchester City
    Manchester City
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Etihad Stadium
    21:00
    PSG
    PSG

    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. okt 2026 o 21:39
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    City hrozia prísne tresty po tom, ako klub uznali vinným z viacerých porušení finančných pravidiel Premier League.

    Španielsky futbalový tréner Luis Enrique dúfa, že Manchestru City neodoberú žiadne tituly.

    Jeho Paríž Saint-Germain sa v stredu v rámci Ligy majstrov predstaví práve na pôde anglického tímu.

    City hrozia prísne tresty vrátane možného odobrania trofejí po tom, ako klub uznali vinným z viacerých porušení finančných pravidiel Premier League.

    „Dúfam, že všetko dopadne pre Manchester City dobre, pretože to, čo v uplynulých rokoch predvádzal na ihrisku, bolo neuveriteľné. Určite si zaslúžil všetky trofeje, ktoré získal,“ citovala Enriqueho agentúra DPA.

    City sa proti verdiktu nezávislej komisie odvolalo a na ihrisku naďalej podáva presvedčivé výkony.

    Tím Enza Marescu po nedeľnom triumfe 3:0 na pôde Liverpoolu vedie Premier League s trojbodovým náskokom a šiestimi víťazstvami zo šiestich zápasov.

    „Budeme hrať tak ako vždy, neustále útočiť. Samozrejme, proti tímu ako Manchester City treba zohľadniť niekoľko drobných detailov, no naše nastavenie je vždy rovnaké,“ dodal kouč úradujúceho majstra, ktorý v prvom kole Ligy majstrov deklasoval Slovan Bratislava 6:1.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje