Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje

Španielsky futbalový tréner Luis Enrique dúfa, že Manchestru City neodoberú žiadne tituly.
Jeho Paríž Saint-Germain sa v stredu v rámci Ligy majstrov predstaví práve na pôde anglického tímu.
City hrozia prísne tresty vrátane možného odobrania trofejí po tom, ako klub uznali vinným z viacerých porušení finančných pravidiel Premier League.
„Dúfam, že všetko dopadne pre Manchester City dobre, pretože to, čo v uplynulých rokoch predvádzal na ihrisku, bolo neuveriteľné. Určite si zaslúžil všetky trofeje, ktoré získal,“ citovala Enriqueho agentúra DPA.
City sa proti verdiktu nezávislej komisie odvolalo a na ihrisku naďalej podáva presvedčivé výkony.
Tím Enza Marescu po nedeľnom triumfe 3:0 na pôde Liverpoolu vedie Premier League s trojbodovým náskokom a šiestimi víťazstvami zo šiestich zápasov.
„Budeme hrať tak ako vždy, neustále útočiť. Samozrejme, proti tímu ako Manchester City treba zohľadniť niekoľko drobných detailov, no naše nastavenie je vždy rovnaké,“ dodal kouč úradujúceho majstra, ktorý v prvom kole Ligy majstrov deklasoval Slovan Bratislava 6:1.