Po zranení proti Arsenalu urobil dôležitý krok k návratu. Bayern má dôvod na optimizmus

Kolumbijský futbalista Luis Diaz sa pripojil k tímovému tréningu Bayernu Mníchov. Dvadsaťdeväťročný útočník sa zotavuje zo zranenia natrhnutého svalu, ktoré utrpel v zápase Ligy majstrov proti Arsenalu na konci októbra.
„Luis Diaz urobil ďalší dôležitý krok smerom k návratu do akcie,“ uviedli Mníchovčania v stanovisku podľa agentúry DPA.
Väčšina hráčov bavorského tímu je v súčasnosti v reprezentáciách počas asociačného termínu a tréning prebiehal aj za prítomnosti viacero hráčov z mládežníckej akadémie.
Tréningovej jednotky sa zúčastnil aj Jamal Musiala, ktorý je mimo hry od konca septembra, keď si v zápase za Nemecko zranil zadný stehenný sval.