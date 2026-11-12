Po zranení proti Arsenalu urobil dôležitý krok k návratu. Bayern má dôvod na optimizmus

Luis Diaz.
Luis Diaz. (Autor: TASR/AP)
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TASR|12. nov 2026 o 16:26
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Väčšina hráčov bavorského tímu je v súčasnosti v reprezentáciách počas asociačného termínu.

Kolumbijský futbalista Luis Diaz sa pripojil k tímovému tréningu Bayernu Mníchov. Dvadsaťdeväťročný útočník sa zotavuje zo zranenia natrhnutého svalu, ktoré utrpel v zápase Ligy majstrov proti Arsenalu na konci októbra.

„Luis Diaz urobil ďalší dôležitý krok smerom k návratu do akcie,“ uviedli Mníchovčania v stanovisku podľa agentúry DPA.

Väčšina hráčov bavorského tímu je v súčasnosti v reprezentáciách počas asociačného termínu a tréning prebiehal aj za prítomnosti viacero hráčov z mládežníckej akadémie.

Tréningovej jednotky sa zúčastnil aj Jamal Musiala, ktorý je mimo hry od konca septembra, keď si v zápase za Nemecko zranil zadný stehenný sval.

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