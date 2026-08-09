Proti bývalému klubu strelil v derby kľúčový gól. Neoslavoval ho, bral to s pokorou

Hneď prvé kolo novej sezóny III. ligy Stred prinieslo tradičné derby medzi MŠK Novohrad Lučenec a MŠK Rimavská Sobota.
Prvý gól stretnutia strelili domáci, no hostia dali dva rýchle góly pred koncom prvého polčasu a napokon vyhrali 2:1.
Mužstvo potrebuje čas
Pre oba tímy to bol druhý súťažný zápas v sezóne. Pred týždňom nastúpili v Slovnaft Cupe. Kým Lučenec zvládol súboj v Revúcej a po výhre 2:1 postúpil, Rimavská Sobota prehrala na pôde piatoligových Látok 1:3, keď za domácich dal hetrik Mário Kurák.
Tréner a športový riaditeľ Soboťanov Jozef Pisár však hneď po prehre vyhlásil, že jeho mužstvo bude v Lučenci vyzerať inak.
„Mužstvo je nové. Každý si myslí, že sme posilnili a musí to fungovať hneď od prvej minúty. Ale mužstvo musí byť pokope dlhšie,“ zdôraznil aj po vyhratom derby.
Aj v kádri Lučenca nastali zmeny. Odišlo osem hráčov a prišli iba traja. To sa pochopiteľne musí prejaviť aj na výkone tímu.
Lučenčania však v derby išli do vedenia v 35. minúte. Po rohovom kope a po viacerých hlavičkách v šestnástke sa napokon výborne zorientoval Patrik Kuruc.
„Stále inkasujeme po štandardných situáciách. To sa nesmie stávať,“ vravel nahnevane Pisár.
Nové pravidlo v praxi
O dve minúty však z uhla ľavačkou vyrovnal Michal Dedok a v pridanom čase prvého polčasu sa presadil aj hosťujúci Tomáš Bartošík.
„Sám som bol zvedavý, ako moje mužstvo zareaguje na obrat hostí,“ priznal tréner Lučenca Andrej Kamendy.
Rimavskosoboťania mohli v úvode druhého polčasu definitívne rozhodnúť. Vypracovali si štyri vyložené šance, Ferleťák a Bartošík však už znovu Tomáša Jenča neprekonali.
„Po prestávke vyšlo na trávnik úplne iné mužstvo. Dobre sme kombinovali, mali sme šance. Lenže musíme ich premieňať,“ poznamenal Pisár.
Rozčúlilo ho aj uplatnenie nového pravidla pri striedaní. Matej Vargic neopustil ihrisko dostatočne rýchlo a tak striedajúci Victor Hugo Costa Dos Reis musel čakať pri čiare do ďalšieho prerušenia hry.
Po novom musí hráč zísť z ihriska za desať sekúnd. Ak mu to trvá dlhšie, jeho náhradník musí počkať jednu minútu, kým vstúpi na ihrisko.
„Je to hanba. Nové pravidlá futbal nezlepšujú, iba ho zhoršujú,“ skonštatoval Pisár.
Posledných dvadsať minút znovu patrilo domácim, ktorí zatlačili súpera do šestnástky a húževnato si išli za vyrovnávajúcim gólom. Najbližšie k nemu bol mladý Daniel Drugda, ktorý hlavou trafil brvno.
V závere zatlačili súpera
Rimavská Sobota vyhrala naposledy v Lučenci v máji 2022. „Teší ma bojovnosť mužstva. Hra ešte nebola ideálna, verím tomu, že budeme hrať ešte lepšie,“ zdôraznil Jozef Pisár.
„Myslím si, že sme väčšinu zápasu boli lepším mužstvom. Rimavská Sobota mala v druhom polčase pätnásťminútovku, keď to mohla uzavrieť. Mali sme vtedy niekoľko zbytočných strát a z toho mal súper vyložené šance,“ zhodnotil stretnutie domáci tréner Andrej Kamendy.
Hoci jeho tím body nezískal, herne nesklamal. „V závere zápasu sme si vytvorili veľký tlak, ale boli sme nedôrazní v šestnástke. Trochu sa od nás odklonilo aj šťastie. Ale keď budeme takíto nebezpeční, tak v budúcnosti prídu lepšie výsledky. Nepamätám si totiž, že za posledné roky by niekto takto chytil vzadu Rimavskú Sobotu. Je to pre nás povzbudenie do ďalších zápasov,“ podčiarkol tréner Lučenca.
Nechcel vybuchnúť
Zápas mal špeciálnu príchuť pre Michala Dedoka, ktorý prestúpil z Lučenca do Rimavskej Soboty počas letnej prestávky.
21-ročný futbalista pochádza z Krupiny, ale uplynulé dve sezóny strávil v Lučenci, takže už si naplno uvedomuje rivalitu medzi dvoma mestami a dôležitosť derby.
Proti bývalým spoluhráčom sa chcel vytiahnuť, bojoval zo všetkých síl. „Pred zápasom som bol trochu nervózny. Nechcel som vybuchnúť, chcel som byť pokorný a nerobiť somariny,“ vravel po zápase Dedok.
Práve preto sa vyhýbal aj tradičným podpichovačkám, aby bolo všetko v poriadku, „hlavne v jeho hlave“.
Ku koncu stretnutia už dostával kŕče a kríval, ale ešte aj v takom stave dokázal zašprintovať, aby odvrátil hroziace nebezpečenstvo pred bránkou hostí. Tréner Lučenca síce nabádal svojich hráčov, aby to skúšali práve cez Dedoka, lebo mal kŕče, ale napokon z toho nebol gól.
„S Dedokom sme počítali aj na novú sezónu. Na konci tej minulej mi vravel, že zostane, zrazu sa jeho rozhodnutie zmenilo. Musíme to akceptovať. Pri góle si dobre loptu prebral a dobre to zakončil,“ poznamenal Kamendy na adresu bývalého zverenca.
Prasiatko do kabíny
Dedok v minulej sezóne dal za Lučenec päť gólov. Pôsobenie v Rimavskej Sobote začal presným zásahom v dôležitom zápase.
„Tréner chce odo mňa, aby som robil aj nábehy, ale hlavná je defenzíva. Videl som, že tam je priestor, očakával som dlhý pas. Špičkou som trafil loptu a padlo to tam, za čo som veľmi rád,“ vravel hráč, ktorý nastúpil na ľavom kraji obrany. Svoj gól však neoslavoval.
„Som šťastný, že som dal gól, ale dôležité sú tri body. Samozrejme, chcel som dať gól, ale vedel som, že ho nemôžem oslavovať. To je normálna vec. Tak som len bežal k rohovej zástavke, ale bol som pokojný,“ poznamenal.
Pred zápasom sľúbil spoluhráčom, že v prípade víťazstva prinesie niečo do kabíny. „Splnilo sa to, takže teraz je rad na mne. Môžu rátať s väčším občerstvením, asi to bude nejaké prasiatko,“ prezradil Michal Dedok.