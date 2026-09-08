ONLINE: MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov MŠK Novohrad Lučenec a KFC Komárno dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.
Pre hostí to je pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Komárno ako účastník Niké ligy bude proti treťoligistovi jasný favorit.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS:MŠK Púchov - FC Spartak Trnava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
08.09.2026 o 16:00
3. kolo
Lučenec
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Hancko, Čajka.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi MŠK Novohrad Lučenec a KFC Komárno.
Lučenec je účastníkom 3. ligy – Stred. Momentálne mu v nej po piatich kolách patrí 10. miesto. V predošlom kole pohára zdolal Slovan Halič vysoko 5:0.
KFC Komárno je priebežne taktiež na 10. mieste, no o 2 ligy vyššie a to pochopiteľne v Niké lige. V predošlom kole pohára zdolal Tomášovce identicky 5:0.
Tieto tímy delia 2 ligy a veľkým favoritom na postup sú tu hostia z Komárna. Podarí sa im naplniť papierové predpoklady alebo ich domáci hráči dokážu zaskočiť a budeme tak svedkami veľkého prekvapenia?
Lučenec je účastníkom 3. ligy – Stred. Momentálne mu v nej po piatich kolách patrí 10. miesto. V predošlom kole pohára zdolal Slovan Halič vysoko 5:0.
KFC Komárno je priebežne taktiež na 10. mieste, no o 2 ligy vyššie a to pochopiteľne v Niké lige. V predošlom kole pohára zdolal Tomášovce identicky 5:0.
Tieto tímy delia 2 ligy a veľkým favoritom na postup sú tu hostia z Komárna. Podarí sa im naplniť papierové predpoklady alebo ich domáci hráči dokážu zaskočiť a budeme tak svedkami veľkého prekvapenia?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.