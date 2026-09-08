ONLINE: MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu.
MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|8. sep 2026 o 13:00
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Sledujte spolu s nami online prenos z tretieho kola Slovnaft Cupu: MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno.

Futbalisti tímov MŠK Novohrad Lučenec a KFC Komárno dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.

Pre hostí to je pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Komárno ako účastník Niké ligy bude proti treťoligistovi jasný favorit.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS:MŠK Púchov - FC Spartak Trnava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
08.09.2026 o 16:00
3. kolo
Lučenec
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Hancko, Čajka.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi MŠK Novohrad Lučenec a KFC Komárno.

Lučenec je účastníkom 3. ligy – Stred. Momentálne mu v nej po piatich kolách patrí 10. miesto. V predošlom kole pohára zdolal Slovan Halič vysoko 5:0.

KFC Komárno je priebežne taktiež na 10. mieste, no o 2 ligy vyššie a to pochopiteľne v Niké lige. V predošlom kole pohára zdolal Tomášovce identicky 5:0.

Tieto tímy delia 2 ligy a veľkým favoritom na postup sú tu hostia z Komárna. Podarí sa im naplniť papierové predpoklady alebo ich domáci hráči dokážu zaskočiť a budeme tak svedkami veľkého prekvapenia?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Slovensko

    MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)
    dnes 13:30
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