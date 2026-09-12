Nový začiatok v Česku. Demitra pokračuje vo futbalovej kariére v hokejovom meste

Lucas Demitra v drese AS Trenčín.
Lucas Demitra v drese AS Trenčín. (Autor: TASR)
Sportnet|12. sep 2026 o 08:20
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Odchovancovi Trenčína pribrzdili kariéru zranenia.

Slovenský futbalista Lucas Demitra sa stal novou posilou druholigového klubu FK Třinec.

Syn hokejovej legendy Pavla Demitru mieri do Česka ako voľný hráč po pôsobení v Rakúsku.

Príchod 23-ročného krídelníka zatiaľ český klub oficiálne neoznámil, no jeho meno sa už objavilo v informačnom systéme FAČR s dátumom registrácie 8. septembra.

Niekdajšiemu mládežníckemu reprezentantovi v posledných rokoch rozbehnutú kariéru pribrzdili zdravotné problémy. V novom pôsobisku sa bude snažiť pomôcť stúpať tabuľkou.

Třinec sa dočkal prvého víťazstva až v ôsmom zápase sezóny a v tabuľke mu patrí priebežné dvanáste miesto.

Demitra je odchovancom AS Trenčín, v ktorého drese odohral 27 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.

V minulosti si vyskúšal aj zámorský futbal v dresoch rezervného tímu St. Louis City v MLS Next Pro, práve v tomto americkom meste sa v roku 2003 narodil počas otcovho pôsobenia v NHL.

Naposledy obliekal dres rakúskeho SC Neusiedl/See, kde odohral 14 zápasov. Tímu však nepomohol odvrátiť pád z tretej ligy, a po zostupe do štvrtej divízie sa rozhodol pre prestup do Česka.

Tabuľka druhej českej ligy

Česko

    Lucas Demitra v drese AS Trenčín.
    Lucas Demitra v drese AS Trenčín.
    Nový začiatok v Česku. Demitra pokračuje vo futbalovej kariére v hokejovom meste
    dnes 08:20
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