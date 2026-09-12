Nový začiatok v Česku. Demitra pokračuje vo futbalovej kariére v hokejovom meste

Slovenský futbalista Lucas Demitra sa stal novou posilou druholigového klubu FK Třinec.
Syn hokejovej legendy Pavla Demitru mieri do Česka ako voľný hráč po pôsobení v Rakúsku.
Príchod 23-ročného krídelníka zatiaľ český klub oficiálne neoznámil, no jeho meno sa už objavilo v informačnom systéme FAČR s dátumom registrácie 8. septembra.
Niekdajšiemu mládežníckemu reprezentantovi v posledných rokoch rozbehnutú kariéru pribrzdili zdravotné problémy. V novom pôsobisku sa bude snažiť pomôcť stúpať tabuľkou.
Třinec sa dočkal prvého víťazstva až v ôsmom zápase sezóny a v tabuľke mu patrí priebežné dvanáste miesto.
Demitra je odchovancom AS Trenčín, v ktorého drese odohral 27 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži.
V minulosti si vyskúšal aj zámorský futbal v dresoch rezervného tímu St. Louis City v MLS Next Pro, práve v tomto americkom meste sa v roku 2003 narodil počas otcovho pôsobenia v NHL.
Naposledy obliekal dres rakúskeho SC Neusiedl/See, kde odohral 14 zápasov. Tímu však nepomohol odvrátiť pád z tretej ligy, a po zostupe do štvrtej divízie sa rozhodol pre prestup do Česka.