Cyperská liga je podceňovaná, vraví Šatka. V novom tíme si vyrovnal gólový rekord

Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka má za sebou vynikajúci štart v novom pôsobisku.
Počas leta vymenil 30-ročný obranca turecký Samsunspor za cyperskú Omoniu Nikózia a prežil úvod do nového ročníka, aký v kariére ešte nezažil. Už po piatich ligových zápasoch si dvoma gólmi vyrovnal sezónne maximum.
V rozhovore pre TASR hovoril o majstrovských ambíciách tímu z hlavného mesta, ako aj podmienkach často podceňovanej cyperskej ligy.
Šatka skóroval minulý mesiac v 2. kole na pôde Arisu Limassol a prispel k víťazstvu úradujúceho šampióna 4:1.
Druhýkrát v sezóne rozvlnil sieť súpera počas uplynulého víkendu, keď skóroval na ihrisku tímu Karmiotissa pri hladkom triumfe 3:0.
„Je to pre mňa výborný štart. V podstate v Turecku som dal za 3 roky dva ligové góly a tu ich mám po piatich zápasoch. Verím, že ešte nejaký pridám a vytvorím si osobný rekord, keďže v mojej kariére som nedal viac ako dva ligové góly za sezónu. Samozrejme, nie je to pre mňa priorita, tou zostáva, aby sme góly nedostávali a vyhrávali ako mužstvo.
Celkovo je to zatiaľ pre nás vydarený štart okrem dvoch domácich zápasov, kde sme stratili zbytočne štyri body, pretože sme boli lepší a uhrali sme dva výsledky 0:0. Inak si myslím, že panuje spokojnosť,“ uviedol slovenský stopér.
Šatka odohral plnú minutáž vo všetkých piatich ligových stretnutiach. Obhajcovi titulu patrí priebežné 3. miesto s bodovým mankom na AEL Limassol a AEK Larnaka.
Omonia získala v predošlom ročníku svoj 22. ligový titul a ako druhý najúspešnejší cyperský klub stráca na mestského rivala APOEL sedem trofejí. Ambície Šatkovho tímu sú najvyššie aj v tomto ročníku.
„Jasným cieľom je obhájiť titul. Omonia dominovala v lige, vyhrali ju o takmer 20 bodov. Určite to je cieľ zopakovať, aj keď za posledných päť rokov cyperskú ligu vždy vyhralo iné mužstvo, takže určite to bude veľmi náročné.
Plus v prestupovom období odišli z mužstva dvaja hráči, ktorí sa podieľali na 40-50 góloch minulú sezónu. Samozrejme, klub ich nahradil inými hráčmi a tiež majú svoju kvalitu. Verím, že máme dosť kvalitný tím na to, aby sa nám tento úspech podarilo obhájiť,“ pokračoval.
Bývalý hráč Samsunsporu či poľského Lechu Poznaň sa vyjadril aj k podmienkam a zázemiu v novom pôsobisku, na ktoré mu dal výborné recenzie aj bývalý hráč jeho súčasného zamestnávateľa aj slovenského národného tímu útočník Michal Ďuriš.
„To, čo mi povedal Miško o klube, tak to som tu v podstate aj našiel. Myslím, že sú tu vytvorené veľmi dobré podmienky, klub je výborne organizovaný na profesionálnej úrovni, takže z tohto hľadiska som veľmi spokojný,“ poznamenal Šatka, ktorý neopomenul ani hodnotenie tamojšej najvyššej súťaže.
Jej tímom patrí v koeficiente európskych súťaží 15. miesto a za cyperskou ligou sú v súčasnosti aj súťaže zo Švajčiarska, Rakúska, Maďarska či Škótska. Až dvanásť priečok stráca slovenská Niké liga.
„Už keď som sem prichádzal, tak niektorí chalani mi hovorili, že tá liga je dosť podceňovaná. Myslím si, že mužstvá sú dosť dobre takticky pripravené, veľa z nich hrá na piatich obrancov.
My chceme dominovať, vo väčšine zápasov sme favorit, tak už v pár zápasoch to bolo o prekonávaní hlbokého bloku súpera. Nie je to ľahké, pretože v dnešnej dobe už každý vie brániť a spolieha sa na nejaké rýchle protiútoky. Zatiaľ sme tie zápasy zvládli a verím, že v tom budeme aj pokračovať,“ vyhlásil Šatka.
Jeho tím sa počas leta kvalifikoval do pohárovej Európy, konkrétne hrá Európsku ligu.
Na úvod už potvrdil rolu možného kata silnejších súperov, keď doma zdolal účastníka španielskej La Ligy - Celtu Vigo 1:0. Teraz stojí pred Omoniou ďalší protivník, ktorým bude vonku slovinské NK Celje.
„Nejaké konkrétne ciele sme si nedávali. Samozrejme, určite je snom každého z nás dostať sa do vyraďovacej fázy, ale myslím, že to bude veľmi náročné. Zápas v Celje môže veľa napovedať o tom, aké reálne môžu byť naše šance v tejto súťaži.
Určite nebudeme favoritom v žiadnom zápase, ale verím, že sa pobijeme tak, ako proti Celte Vigo o čo najlepšie výsledky a zabojujeme o tento náš sen,“ povedal Šatka pre TASR.
V rámci EL sa Omonia stretne aj s portugalskou Benficou Lisabon, holandským Nijmegenom, talianskym Juventusom Turín, škótskym Celticom Glasgow, francúzskym Stade Rennes a tureckým Besiktasom Istanbul.
Tridsaťročný Slovák je od roku 2018 súčasťou národného tímu. Na konte má zaň dovedna 42 štartov, zatiaľ posledný pridal 6. októbra na pôde Moldavska, keď naskočil na osem minút vo štvrtom kole C-divízie Ligy národov.
Predošlé tri stretnutia doma proti Moldavsku, Kazachstanu a na Faerských ostrovoch v tejto súťaži sedel iba na lavičke náhradníkov, keďže na svojom poste má veľkú konkurenciu. Stopérom číslo jeden je kapitán Milan Škriniar, po ktorého boku čoraz častejšie nastupuje Adam Obert.
V reprezentácii je aj Denis Vavro či ďalšia dvojica Dávid Hancko a Martin Valjent, ktorá takisto v kluboch hráva v strede obrannej línie, avšak tréner Vladimír Weiss st. ich využíva na krajoch.
„Myslím, že konkurencia tam nie je taká len teraz. V podstate odkedy som prišiel do reprezentácie pred ôsmimi rokmi, tak ten post patril vždy k jedným z najlepšie obsadených v našom mužstve.
Myslím si, že je to len dobré, pre reprezentáciu alebo aj pre trénera, že má viacero alternatív a všetci sú pripravení naskočiť, ak to bude potrebné v prípade nejakého zranenia alebo kartových trestov,“ uzavrel Šatka.