Zomrel brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru. V šestnástich zažil premiéru

Ľubomír Páleník
Ľubomír Páleník
Sportnet|7. apr 2026 o 13:56
ShareTweet0

Zlom v jeho kariére priniesla základná vojenská služba.

So zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého brankára a trénera Ľubomíra Páleníka, ktorý nás navždy opustil vo veku 77 rokov. Informoval na oficiálnej stránke Ružomberok.

Brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru v šestnástke sa narodil 29. septembra 1948 v Modranke pri Trnave, kde aj začínal s futbalom a už v šestnástich rokoch zažil svoju premiéru v bráne tamojšieho seniorského tímu.

Zlom v jeho kariére priniesla základná vojenská služba, ktorú začal v Dukle Cheb, odkiaľ ho následne prevelili do Ružomberka. Pod Čebraťom zažil úspešné obdobie podčiarknuté postupom do I. slovenskej národnej ligy.

V roku 1971 prestúpil do Zbrojovky Brno hrajúcej I. celoštátnu ligu. V moravskom klube pôsobil štyri sezóny, po ktorých sa vrátil do centra dolného Liptova. V roku 1982 v Ružomberku ukončil brankársku kariéru a po nej nasledovala trénerská dráha.

Facebook príspevok

Ako asistent bol pri postupe do 2. ligy v sezóne 1992/93 a aj pri postupe do najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 1996/97.

Posledná rozlúčka s Ľubomírom Páleníkom sa uskutoční v piatok 10. apríla 2026 o 13:00 podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi v Dome smútku v Ružomberku. Rodine aj pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Ľubomír Páleník
    Ľubomír Páleník
    Zomrel brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru. V šestnástich zažil premiéru
    dnes 13:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Zomrel brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru. V šestnástich zažil premiéru