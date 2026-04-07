Zomrel brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru. V šestnástich zažil premiéru

So zármutkom sme prijali správu o úmrtí nášho bývalého brankára a trénera Ľubomíra Páleníka, ktorý nás navždy opustil vo veku 77 rokov. Informoval na oficiálnej stránke Ružomberok.
Brankár s pozoruhodnou schopnosťou čítať hru v šestnástke sa narodil 29. septembra 1948 v Modranke pri Trnave, kde aj začínal s futbalom a už v šestnástich rokoch zažil svoju premiéru v bráne tamojšieho seniorského tímu.
Zlom v jeho kariére priniesla základná vojenská služba, ktorú začal v Dukle Cheb, odkiaľ ho následne prevelili do Ružomberka. Pod Čebraťom zažil úspešné obdobie podčiarknuté postupom do I. slovenskej národnej ligy.
V roku 1971 prestúpil do Zbrojovky Brno hrajúcej I. celoštátnu ligu. V moravskom klube pôsobil štyri sezóny, po ktorých sa vrátil do centra dolného Liptova. V roku 1982 v Ružomberku ukončil brankársku kariéru a po nej nasledovala trénerská dráha.
Ako asistent bol pri postupe do 2. ligy v sezóne 1992/93 a aj pri postupe do najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 1996/97.
Posledná rozlúčka s Ľubomírom Páleníkom sa uskutoční v piatok 10. apríla 2026 o 13:00 podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi v Dome smútku v Ružomberku. Rodine aj pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: