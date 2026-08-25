Klubový rekord padol po vyše sto rokoch. Nemecký mladík sa stal najmladším strelcom

Louis Lemke.
Louis Lemke. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|25. aug 2026 o 16:41
ShareTweet0

Predchádzajúci rekord patril Ottovi Sommerovi, ktorý v roku 1922 skóroval pri víťazstve HSV.

Futbalista Louis Lemke sa stal najmladším strelcom v súťažnom zápase v histórii Hamburgeru SV.

Šestnásťročný krídelník skóroval v stretnutí 1. kola Nemeckého pohára na pôde SC Verl, kde jeho tím zvíťazil 3:0. Prekonal tak klubový rekord starý viac ako 104 rokov. Informovala agentúra DPA.

Lemke mal v deň zápasu proti Verlu 16 rokov, desať mesiacov a 16 dní. V 50. minúte po prihrávke Nicolaia Remberga prudkou prízemnou strelou uzavrel skóre duelu.

Predchádzajúci rekord patril Ottovi Sommerovi, ktorý v roku 1922 skóroval pri víťazstve HSV nad St. Pauli 7:0 vo veku 17 rokov a 14 dní.

„Je pracovitý a napriek svojmu veku má z futbalu stále obrovskú radosť,“ povedal tréner Hamburgu Merlin Polzin. Lemke debutoval v Bundeslige už v uplynulej sezóne, keď nastúpil krátko proti Freiburgu.

DFB Pokal

    Louis Lemke.
    Louis Lemke.
    Klubový rekord padol po vyše sto rokoch. Nemecký mladík sa stal najmladším strelcom
    dnes 16:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»DFB Pokal»Klubový rekord padol po vyše sto rokoch. Nemecký mladík sa stal najmladším strelcom