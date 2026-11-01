Po smole prišlo šťastie. Košice v jubilejnom roku oslavujú titul jesenného majstra

Lokomotíva Košice ukončí rok, v ktorom klub oslavuje 80. výročie vzniku, v pozícii jesenného majstra III. ligy východ.
Rozhodlo sa o tom v poslednom zápase jesene, v ktorom doma porazila Spišskú Novú Ves 3:2.
Bolo to aj s dávkou šťastia, ktoré sa od Košičanov odklonilo v predposlednom kole v zápase o čelo tabuľky v Starej Ľubovni, kde za nerozhodného stavu nepremenili penaltu a sériu ôsmich zápasov bez prehry a piatich víťazstiev v rade ukončil vlastný gól v závere zápasu.
„Minulý týždeň sme odohrali smolný zápas, keď sme za stavu 1:1 kopali penaltu a nedali, zranili sa nám hráči, jeden je po operácii, ďalší vykartovaný, takže dnes sa to šťastie nakoniec ukázalo. Išli sme za tým víťazstvom a som rád, že tie body ostali doma,“ priznal šťastie kapitán Erik Pačinda.
Rýchle vedenie ľahko stratili
So Spišiakmi sa trápili, hoci po dvadsiatich minútach dokázal z dvoch nebezpečných situácii v šestnástke súpera Blessing Ozuzu získať dvoma gólmi dvojgólové vedenie.
Do polčasu však oňho domáci prišli po dvoch góloch Zekuciu. Napokon víťaznú radosť priniesla predposledná minúta zápasu, keď po viacerých zle riešených štandardných situáciách prišiel vydarený center Erika Pačindu z priameho kopu na zadnú tyč a víťazný gól Tomáša Handloviča.
„Žiadne víťazstvo sa nerodí ľahko. Išli sme do rýchleho vedenia 2:0, veľmi ľahko sme ho stratili, čo nebola ideálna pozícia. Povedali sme si pred začiatkom druhého polčasu, že urobíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli.
Mali sme v druhom polčase kopec situácií, kde sme mohli dať góly, a nakoniec sa k nám priklonilo trošku šťastia. Tak ako sme ho minulý týždeň v úvodzovkách nemali, tak teraz si myslím, že sme si ho sa zaslúžili.
Treba povedať jednu vec, že Spišská má výborné mužstvo, veľmi dobrých a veľmi silových hráčov, takže v tejto chvíli si veľmi ceníme toto víťazstvo,“ dodal tréner Miroslav Guza.
Naplnené ciele
Lokomotíva sa v druhej treťoligovej sezóne prepracovala do špičky súťaže.
„Spokojnosť. Hlavne ten začiatok bol taký kolísavý. Prišiel nový tréner, noví hráči, muselo si všetko sadnúť. Tréner priniesol nejaké nové taktické veci, ktoré od nás chcel a v ktorých je fantastický.
Prišla tá dobrá séria, smolný zápas minulý týždeň a dnes opäť sa ukázalo, že tú silu máme, aj keď máme vykartovaných a zranených hráčov. Ukázalo sa, že každý hráč je dôležitý,“ hodnotí jeseň Pačinda.
Ako dopĺňa tréner Guza, zatiaľ napĺňajú ciele, ktoré si stanovili.
„Mohli sme byť na tom ešte lepšie, nebyť niektorých zápasov, ktoré sa nám nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca. Druhá polovica súťaže bola z našej strany dobrá, boli sme kompletní, všetci zdraví,“ nadviazal na hodnotenie kapitána tréner.
Hoci v závere slová o kompletnom kádri už neplatili a tak sa Guza netají tým, že budú v dlhej prestávke mužstvo posilňovať.
„Aj posledný zápas ukázal, že ak nám chýbajú štyria hráči základnej zostavy, tak je to ťažšie nahradiť. Pred rokom bola tá situácia taká, že sme sa zachraňovali a teraz v tejto chvíli, ašpirujeme na tie popredné pozície.
Určite sa teraz posilníme na všetkých pozíciách, ktoré potrebujeme a veľmi zodpovedne sa pripravíme na tú jarnú čas,“ naznačil tréner prestávkové plány.
Nehovoriť o postupe by bolo zavádzajúce
V dlhej prestávke, ktorá kvôli nižšiemu počtu účastníkov tretej ligy na východe potrvá vyše štyroch mesiacov, čaká hráčov najprv týždeň voľna, potom ešte pár týždňov tréningov.
„V januári začíname naplno. Verím, že tréner to vyskladá tak, aby tá konkurencia bola ešte väčšia a aby sme do ligy naskočili bez zaváhaní,“ verí pre dlhou prestávkou Pačinda.
V Lokomotíve sa po úspešnej jeseni už netaja ambíciou postúpiť do druhej ligy, z ktorej tradičná futbalová značka kvôli finančným problémom spadla pred siedmimi rokmi až do piatej ligy.
„Už to neskrývame. Držíme sa hore, cieľ je do tretieho miesta, ideálne by bolo byť prvý. Verím tomu, že na to silu máme a pôjdeme si za tým,“ hovorí Pačinda.
Boj postup potvrdzuje aj tréner. „Ak by sme v tejto chvíli tvrdili niečo iné, tak by sme svojím spôsobom zavádzali, ale určite budeme bojovať hore,“ tréner Guza.
A boj to určite bude. Lokomotíva je síce po jeseni prvá, ale s jednobodovým odstupom jej na krk dýchajú Raslavice a Medzev a s dvojbodovým aj štvrtá Stará Ľubovni.
Na Spiši nespokojnosť
Kým v Košiciach vládla po poslednom kole spokojnosť, na Spiši sú pocity opačné.
„Na lopte sme boli aj dnes dobrí, ale pokrivkáva nám defenzíva. Súper prišiel v prvom polčase dvakrát k našej bránke a dal nám dva góly.
A my sa na každý gól natrápime, hoci máme šance, ale zle ich riešime,“ povedal k poslednému zápasu a prehre v Košiciach kapitán Kamil Zekucia.
Spišská Nová Ves v posledných desiatich rokoch patrila vždy medzi špičku tretej ligy a v sezóne 2023/2024 sa na rok pozrela aj do druhej ligy.
Aj aktuálnu sezónu odštartovala vynikajúco, sériou troch víťazstiev a jednej remízy, ale po domácej prehre s Bardejovom v piatom kole sa začala trápiť. Nakoniec po prehre v Košiciach ukončí jeseň na siedmom mieste.
„Samozrejme, že nie sme spokojní. Trápime sa so zraneniami s disciplínou, keď v každom treťom zápase máme červenú kartu. V tretej lige sa tak ťažko hrá.
Začiatok bol dobrý, ale potom prišli tie zranenia a niektoré nedisciplinované výkony a tým pádom je celá jeseň negatívna. V klube si musia sadnúť a určiť priority, že kde sa chcú pohybovať,“ dodal Zekucia.