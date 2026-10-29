Pred šlágrom s obhajcom titulu prišla vlna optimizmu. Kapitán Liverpoolu chváli fanúšikov

Kapitán anglického furbalového klubu FC Liverpool Virgil van Dijk verí, že niekoľko pôsobivých domácich zápasov v poslednej dobe opäť prinieslo nádej a vieru fanúšikom zo štadióna Anfieldu po minuloročnej neúspešnej obhajobe titulu.
Tri triumfy nad Villarrealom, Brightonom a FC Chelsea dáva mužstvu sebadôveru pred nedeľňajším zápasom proti obhajcom titulu londýnskemu Arsenalu.
"The Reds" v stredu v Ligovom pohári prešli cez "The Blues".
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Chelsea
"Myslím si, že fanúšikovia určite oceňujú to, čo vidia. A my cítime ich energiu a je to skvelé. Cítil som tú energiu už nejaký čas a keď vám potom trochu chýba, tak jej návrat je samozrejme veľmi dobrý. Výsledky veľmi pomáhajú. My to tiež chápeme," povedal Van Dijk.
Tridsaťpäťročný holandský obranca dodal: "Chceme to ukazovať počas plných 90 minút, v každom zápase, doma aj vonku. Očividne to nie je najľahšie, ale snažíme sa a takéto večery pomáhajú."
Nový tréner Andoni Iraola, ktorý v júni nahradil prepusteného Arneho Slota, postupne zavádza svoje taktiky, ktoré sa ľudom v klube a fanúšikom pozdávajú.
Iraola v zápase proti FC Chelsea spravil sedem zmien v zostave a na ihrisko poslal štyroch hráčov do 22 rokov.
Zápas skončil nerozhodne 1:1 a Liverpool zvíťazil v penaltovom rozstrele 6:5, čím si zabezpečil postup do štvrťfinále proti Bournemouthu.
"Nemyslím si, že sme súperovi počas celého zápasu darovali veľa. Pár striel z diaľky. Hrali sme dobre. Priniesli sme veľa energie. Možno sme to mohli niekoľkokrát spraviť lepšie, ale celkovo som s večerom spokojný a s tým, že sme postúpili," povedal.
Virgil van Dijk pozitívne hodnotí zmenu nálady v tíme, ktorý je pripravený na ďalšie výzvy v domácich súťažiach aj v pohárovej Európe.