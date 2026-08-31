Liverpool dotiahol prestup za 143 miliónov eur. Francúz túži vyhrať Premier League

Hráči Paríža St. Germain Bradley Barcola (vpravo) a Désiré Doué sa tešia z gólu.
Hráči Paríža St. Germain Bradley Barcola (vpravo) a Désiré Doué sa tešia z gólu. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet|31. aug 2026 o 15:45
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Bradley Barcola je novou akvizíciou Liverpoolu.

FC Liverpool dotiahol prestup francúzskeho reprezentanta a dvojnásobného víťaza Ligy majstrov vo farbách Paríža St. Germain Bradleyho Barcolu.

Klub z Anfield Road neváhal za čoskoro 24-ročného futbalistu minúť 143 miliónov eur, pričom Barcola podpísal kontrakt na päť sezón.

"Je mi veľkou cťou, že môžem hrať za Liverpool. Som veľmi šťastný. Dúfam, že dosiahneme veľké veci. V prvom rade chcem vyhrať Premier League, čo je jeden z mojich najväčších snov," povedal Barcola.

V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 29. Počas troch sezón strávených v Parku Princov odohral za PSG 152 zápasov, strelil 39 gólov, pridal 35 asistencií a celkovo sa radoval z trinástich trofejí.

Vedenie Liverpoolu si Barcolu vybralo ako jednu z náhrad za Egypťana Mohameda Salaha, ktorý po dlhoročnom pôsobení na Anfielde opustil klub. 

Barcolu zaujala ponuka anglického veľkoklubu napriek tomu, že má v PSG zmluvu platnú ešte na dva roky. Kľúčovým malo byť stretnutie počas uplynulého týždňa, na ktorom došlo k finálnej dohode.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráči Paríža St. Germain Bradley Barcola (vpravo) a Désiré Doué sa tešia z gólu.
    Hráči Paríža St. Germain Bradley Barcola (vpravo) a Désiré Doué sa tešia z gólu.
    Liverpool dotiahol prestup za 143 miliónov eur. Francúz túži vyhrať Premier League
    dnes 15:45
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