Liverpool získal francúzskeho mladíka, sezónu strávi na hosťovaní v domácej lige

Djylian N'Guessan
Djylian N'Guessan (Autor: X/AS Saint-Étienne)
ČTK|4. sep 2026 o 13:40
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V Ligue 1 debutoval už šestnástich rokoch.

Liverpool získal zo Saint-Étienne francúzsky futbalový talent Djyliana N 'Guessana. Osemnásťročný útočník sa stane natrvalo hráčom anglického klubu 1. januára.

"Reds" oznámili, že dovtedy a ešte aj vo zvyšku aktuálnej sezóny bude mládežnícky reprezentant hosťovať v Breste.

N'Guessan prešiel v Saint-Étienne akadémiou a už vlani v januári debutoval vo francúzskej lige, doteraz si pripísal osem štartov.

Na minuloročných majstrovstvách sveta dvadsiatok, kde Francúzi skončili štvrtí, odohral všetkých sedem stretnutí.

Premier League

    Djylian N'Guessan
    Djylian N'Guessan
    Liverpool získal francúzskeho mladíka, sezónu strávi na hosťovaní v domácej lige
    dnes 13:40
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