Liverpool získal francúzskeho mladíka, sezónu strávi na hosťovaní v domácej lige

Liverpool získal zo Saint-Étienne francúzsky futbalový talent Djyliana N 'Guessana. Osemnásťročný útočník sa stane natrvalo hráčom anglického klubu 1. januára.
"Reds" oznámili, že dovtedy a ešte aj vo zvyšku aktuálnej sezóny bude mládežnícky reprezentant hosťovať v Breste.
N'Guessan prešiel v Saint-Étienne akadémiou a už vlani v januári debutoval vo francúzskej lige, doteraz si pripísal osem štartov.
Na minuloročných majstrovstvách sveta dvadsiatok, kde Francúzi skončili štvrtí, odohral všetkých sedem stretnutí.