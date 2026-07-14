Prevezme Slot holandskú reprezentáciu? Jeho príchod by mohol uľahčiť Liverpool

Potenciálny príchod Arneho Slota na lavičku holandskej futbalovej reprezentácie by mohol uľahčiť aj jeho bývalý zamestnávateľ FC Liverpool.
Podľa holandského denníka De Telegraaf by mu anglický klub doplácal počas jeho prvého roka vo funkcii rozdiel v plate a zarobil by tak rovnakú sumu, ako keby zostal v klube.
Vo svetovom futbale, no najmä v anglickej Premier League, je súčasťou zmlúv trénerov okrem vysokých platov aj odstupné.
Podobné sumy nie je vždy možné kompenzovať naraz a preto sa kluby čoraz častejšie radšej rozhodnú pre pravidelné mesačné platby až do skončenia kontraktu. Ten Slotov mal platnosť do leta 2027. Tamojší zväz musí konať rýchlo, pretože už v septembri čakajú Holandsko zápasy Ligy národov.
Tento krok by Holanďanom umožnil jednoduchšie nájsť nového kormidelníka a Liverpool by zároveň znížil svoje vlastné finančné záväzky. Slot preto zarobí rovnako, ako na Anfielde.
Slot skončil ako tréner „The Reds“ po uzavretí uplynulého ročníka PL a nahradil ho Španiel Andoni Iraola.
Teraz je podľa holandských médií hlavným kandidátom na post, ktorý na prebiehajúcom svetovom šampionáte zastával Ronald Koeman. „Oranjes“ vypadli v šestnásťfinále s Marokom.