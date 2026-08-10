Liverpool v príprave neoslňuje. Iraolova premiéra na Anfielde priniesla prehru

Prvý zápas Andoniho Iraolu na štadióne Anfield vo funkcii trénera anglického futbalového klubu FC Liverpool sa v prípravnom stretnutí proti AS Monaco skončil prehrou 2:3.
Liverpool sa dostal do dvojgólového vedenia zásluhou Alexandera Isaka a Floriana Wirtza. Podobne ako pred týždňom v Chicagu proti Leedsu, kde prehral 2:4 po vedení 2:0, však ani tentoraz nedokázal svoj náskok udržať.
Monako vyrovnalo po zásahoch Aleksandra Golovina a Miku Bieretha. Víťazný zásah zaznamenal v závere hlavičkou Paris Brunner.
Iraola po prestávke kompletne obmenil zostavu, keď do druhého polčasu poslal novú jedenástku. Premiérový štart v drese Liverpoolu absolvovala aj nová posila Víctor Muňoz.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Monaco
„Bolo to veľmi podobné zápasu proti Leedsu. Prvý polčas, najmä úvodných 30 minút, sme odohrali veľmi dobre, ale momentálne ešte nemáme úroveň potrebnú na to, aby sme takto dokázali hrať celý zápas,“ povedal 44-ročný španielsky kouč.
„Monako bolo po prestávke oveľa lepšie, rovnako ako sme my boli lepší v prvom polčase. Zaslúžili si otočiť výsledok,“ dodal.
Prvé štarty od majstrovstiev sveta si pripísali kapitán Virgil van Dijk, brankár Alisson Becker aj krídelník Cody Gakpo.
„Boli na rôznej úrovni pripravenosti, ale celkovo na tom boli dobre. Tí, ktorí odohrali prvý alebo druhý zápas, mali energiu. Problém je, že ju zatiaľ nemajú na celých 90 minút. Potrebujú viac tréningov. Z dneška si môžeme odniesť veľa pozitív, ale aj veľa negatív,“ zhodnotil Iraola.
Liverpool vstúpi do novej sezóny anglickej Premier League 23. augusta na pôde Newcastlu United.