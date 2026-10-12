City valcujú aj napriek kauze. Verím ľuďom, ktorí v klube pracujú, uviedol tréner

Futbalisti Manchestru City sú aj po šiestom kole tohto ročníka Premier League stopercentní.
V šlágri zvíťazili na ihrisku FC Liverpool 3:0 a na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom Londýn.
Nezamávalo nimi ani rozhodnutie nezávislej komisie, ktorá uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel najvyššej anglickej súťaže.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester City
„Musíme našimi výsledkami vytvoriť vlastnú tému a odpútať pozornosť od celej kauzy. Klubu úplne dôverujem, pretože verím ľuďom, ktorí v ňom pracujú.
Po uplynulých dvoch-troch týždňoch nebolo pre hráčov jednoduché sústrediť sa na futbal, no so situáciou sa vyrovnali veľmi dobre.
Staráme sa o rozruch výkonmi na ihrisku, dokázali sme vyhrať ďalší zápas a po záverečnom hvizde bolo počuť spev našich fanúšikov," uviedol pre akreditované médiá tréner „Citizens" Enzo Maresca.
Zápas na Anfielde ovplyvnila 62. minúta, keď stredopoliar „The Reds“ Ryan Gravenberch videl druhú žltú kartu za faul na striedajúceho Jeremyho Dokua a oslabil svoj tím.
Presilovku do troch minút využil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý skóroval vo štvrtom vzájomnom zápase za sebou. Vzápätí sa parádnou obaľovačkou blysol Doku a v 78. minúte upravil na konečných 3:0 z pohľadu hostí Rayan Cherki.
Pre klub je to v terajšej situácii veľké povzbudenie
„Vyhrať na Anfielde 3:0 je skvelé, pre klub je to v terajšej situácii veľké povzbudenie - pre hráčov, realizačný tím i celú organizáciu.
Nechcem sa teraz zaoberať tým, či tieto tri body na konci sezóny nejako zavážia. Musíme si počkať, či uspejeme s odvolaním voči verdiktu nezávislej komisie.
Mojou úlohou je pripraviť mužstvo tak, aby podalo čo najlepší výkon. Som šťastný, v akom svetle sa prezentovalo na pôde jedného z najsilnejších tímov Premier League," dodal Maresca.
Pod jeho vedením vyhrali hráči City všetky stretnutia okrem augustového zápasu o anglický Superpohár (FA Community Shield) proti Arsenalu (0:3).
Liverpool utrpel prvú prehru od letného príchodu Andoniho Iraolu, no keďže v Premier League trikrát remizoval, v tabuľke mu patrí až deviata pozícia.
Kľúčovým momentom bola červená karta
„Mal som dojem, ako keby sme sledovali dva rôzne zápasy. Kľúčovým momentom bola červená karta pre Gravenbercha.
Do tohto momentu sme boli lepší, no po vylúčení hostia prevzali opraty duelu do svojich rúk a strelili tri góly," zdôraznil Iraola, ktorému pre zranenia chýbali Dominik Szoboszlai, Alexander Isak i Cody Gakpo.