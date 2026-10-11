ONLINE: Liverpool FC - Manchester City dnes, Premier League LIVE (6. kolo)

Futbalisti Liverpoolu FC a Manchestru City hrajú dnes zápas 6. kola najvyššej anglickej Premier League.
Duel, ktorý štartuje o 17.30 hod hostí ikonický Anfield v Liverpoole.
Kde sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Liverpool FC - Manchester City (futbal, Premier League, 6. kolo, výsledky, nedeľa, naživo)
Anglická Premier League 2026/2027
11.10.2026 o 17:30
6. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. Prajem pekný podvečer pri sledovaní futbalového zápasu z anglickej Premier league medzi Liverpool FC a Manchester City.
Liverpool FC
The Reds nazbierali v piatich zápasoch 9 bodov a majú pozitívne skóre 7:4. Liverpoolu aktuálne patrí v Premier league až 7. pozícia. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný ligový zápas na trávniku AFC Bournemouth a dokázali v tesnom zápase zvíťaziť 1:0. O jediný presný zásah v zápase sa postaral švédsky útočník Alexander Isak.
Manchester City
Zverenci Enza Marescu sú aktuálne na prvej pozícii v Premier league. Nazbierali 15 bodov a majú vysoko pozitívne skóre 13:5. Citizens odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Sunderlandu a v divokom zápase sa im podarilo zvíťaziť 5:3. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liverpool FC
The Reds nazbierali v piatich zápasoch 9 bodov a majú pozitívne skóre 7:4. Liverpoolu aktuálne patrí v Premier league až 7. pozícia. Domáci futbalisti odohrali svoj posledný ligový zápas na trávniku AFC Bournemouth a dokázali v tesnom zápase zvíťaziť 1:0. O jediný presný zásah v zápase sa postaral švédsky útočník Alexander Isak.
Manchester City
Zverenci Enza Marescu sú aktuálne na prvej pozícii v Premier league. Nazbierali 15 bodov a majú vysoko pozitívne skóre 13:5. Citizens odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Sunderlandu a v divokom zápase sa im podarilo zvíťaziť 5:3. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.