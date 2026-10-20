ONLINE: Liverpool FC - Villarreal CF dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Liverpool FC a Villarreal CF dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Liverpool FC - Villarreal CF dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 21:00
3. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Villarreal
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 3. kola postaví proti sebe Liverpool FC a Villarreal CF.
Liverpool rýchlo hodil za hlavu domáci debakel 0:3 s Manchestrom City. Cez víkend ototočil zápas s Brentfordom na 2:1 a nadviazal tak na presvedčivý triumf 6:3 nad LASK-om, vďaka ktorému zostáva v Lige majstrov stopercentný. Mužstvo pod vedením trénera Andoniho Iraolu v tejto sezóne zakoplo iba raz a z posledných ôsmich stretnutí vytťažilo šesť výhier. Dva európske úspechy navyše potvrdzujú jeho mimoriadnu bilanciu v ligovej fáze súťaže, kde uspelo v 19 z posledných 22 zápasov a doma dominovalo v 15 z uplynulých 16 vystúpení.
Villarreal po šnúre siedmich porážok v Lige majstrov zabral a proti Neapolu predviedol skvelý obrat na 3:1. Emocionálne vyčerpanie sa však podpísalo na následnom ligovom výkone, keď s Elche len bezgólovo remizoval. Svetlou stránkou zostáva, že z nedávnych piatich zápasov prehral iba jediný a pripísal si tri výhry. Na medzinárodnej scéne sa však „žltá ponorka“ vonku trápi a momentálne ťahá svoju najdlhšiu sériu šiestich prehratých duelov na ihriskách súperov za sebou.
Liverpool rýchlo hodil za hlavu domáci debakel 0:3 s Manchestrom City. Cez víkend ototočil zápas s Brentfordom na 2:1 a nadviazal tak na presvedčivý triumf 6:3 nad LASK-om, vďaka ktorému zostáva v Lige majstrov stopercentný. Mužstvo pod vedením trénera Andoniho Iraolu v tejto sezóne zakoplo iba raz a z posledných ôsmich stretnutí vytťažilo šesť výhier. Dva európske úspechy navyše potvrdzujú jeho mimoriadnu bilanciu v ligovej fáze súťaže, kde uspelo v 19 z posledných 22 zápasov a doma dominovalo v 15 z uplynulých 16 vystúpení.
Villarreal po šnúre siedmich porážok v Lige majstrov zabral a proti Neapolu predviedol skvelý obrat na 3:1. Emocionálne vyčerpanie sa však podpísalo na následnom ligovom výkone, keď s Elche len bezgólovo remizoval. Svetlou stránkou zostáva, že z nedávnych piatich zápasov prehral iba jediný a pripísal si tri výhry. Na medzinárodnej scéne sa však „žltá ponorka“ vonku trápi a momentálne ťahá svoju najdlhšiu sériu šiestich prehratých duelov na ihriskách súperov za sebou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body