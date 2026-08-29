Liverpool dotiahol prestup hviezdy PSG. Zaplatí za ňu astronomickú sumu

Bradley Barcola.
Bradley Barcola. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2026 o 16:22
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Vedenie Liverpoolu si ho vybralo ako jednu z náhrad za Mohameda Salaha.

Futbalový klub FC Liverpool uzavrel dohodu s Parížom Saint-Germain a káder anglického tímu posilní Bradley Barcola.

Klub z Merseyside zaplatí za francúzskeho ofenzívneho hráča 125 miliónov eur a súčasťou dohody sú aj bonusy, ktorých hodnota môže dosiahnuť ďalších 20 miliónov. Informoval o tom portál The Athletic.

Dvadsaťtriročný reprezentant Francúzska absolvuje v najbližších 24 hodinách lekársku prehliadku a mal by podpísať päťročnú zmluvu.

Vedenie Liverpoolu si Barcolu vybralo ako jednu z náhrad za Mohameda Salaha, ktorý po dlhoročnom pôsobení na Anfielde opustil klub.

Barcolu ponuka zaujala napriek tomu, že má v PSG zmluvu platnú ešte na dva roky. Kľúčovým malo byť stretnutie počas uplynulého týždňa, na ktorom došlo k finálnej dohode.

Odchovanec Lyonu prišiel do Paríža v auguste 2023 a počas trojročného pôsobenia sa tešil z dvoch triumfov v Lige majstrov a oslavoval aj tri ligové tituly.

V minulej sezóne bol opäť pravidelnou súčasťou kádra Luisa Enriqueho. Naskočil do 49 duelov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a sedem asistencií.

Jeho súpermi o miesto v základnej zostave boli Chviča Kvaracchelija a Desire Doue. Na začiatku nového ročníka Barcola nezasiahol do žiadneho z duelov PSG.

Premier League

    Bradley Barcola.
    Bradley Barcola.
    Liverpool dotiahol prestup hviezdy PSG. Zaplatí za ňu astronomickú sumu
    dnes 16:22
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