Najlukratívnejšie partnerstvo v anglickej histórii. Liverpool bude mať nové sponzora

Anglický futbalový klub FC Liverpool bude mať od sezóny 2027/2028 nového hlavného sponzora. Na prednej strane dresov bude figurovať názov leteckej spoločnosti Turkish Airlines.
Klub nezverejnil finančné podmienky dohody, podľa BBC však má päťročný kontrakt hodnotu približne 300 miliónov libier, čo bude najlukratívnejšie partnerstvo na prednej strane dresov v histórii Premier League.
„The Reds“ si tak za sezónu polepšia o desať miliónov, súčasná dohoda s britskou nadnárodnou bankou Standard Chartered im vynáša približne 50 miliónov za každý ročník.
Podľa vyhlásenia klubu bude partnerstvo vybudované na silných základoch vďaka triumfu tímu vo finále Ligy majstrov v Istanbule v roku 2005. „Predná strana dresu má v histórii Liverpoolu osobitné miesto,“ uviedol obchodný riaditeľ klubu Ben Latty.
„Toto partnerstvo spája dve globálne značky, ktoré majú spoločný medzinárodný dosah, odhodlanie vynikať a schopnosť inšpirovať milióny ľudí na celom svete,“ konštatoval generálny riaditeľ Turkish Airlines Ahmet Olmustur.
Liverpool bol prvý významný anglický klub, ktorý prišiel so sponzorom na drese. Japonskú technologickú spoločnosť Hitachi propagoval už od roku 1979, pripomenula agentúra AFP.