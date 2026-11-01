VIDEO: Dokonalý pas Ricea rozhodol o všetkom. Arsenal uspel na Anfielde po 14 rokoch

Arsenal oslavuje gól.
Arsenal oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. nov 2026 o 19:30
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O jediný gól zápasu sa postaral Kai Havertz.

Premier League - 9. kolo

Liverpool - Arsenal 0:1 (0:1)

Gól: 16. Havertz

Futbalisti Arsenalu zvíťazili v nedeľnom šlágri anglickej Premier League nad Liverpoolom 1:0. Jediný presný zásah stretnutia strelil v 16. minúte Kai Havertz.

Okrem toho, že sa stal Nemcom s najväčším počtom gólov v PL (46), zariadil prvý ligový triumf Arsenalu na štadióne Anfield od septembra 2012.

Obhajca titulu zároveň využil sobotňajšiu prehru Manchestru City a vystriedal ho na čele súťaže, kde má 3-bodový náskok.

VIDEO: Gól Kaia Havertza

Duel sa hral od úvodu vo vysokom tempe. Situácia, z ktorej napokon vyplynul jediný gól zápasu, sa začala chybou brankára domácich Alissona.

Brazílčan zle rozohral, jeho spoluhráči si nepokryli svoju ľavú stranu a voľný priestor využil stredopoliar Declan Rice. Po aktívnej ponuke dostal prihrávku a jeho prízemný center putoval cez celé pokutové územie až na zadnú žrď, kde loptu uložil do prázdnej bránky Havertz.

Útočník Arsenalu dal gól naposledy v septembri, jeho v poradí 46. presný zásah ho posunul v zozname nemeckých strelcov gólov v anglickej lige pred bývalého stredopoliara City Ilkaya Gündogana.

Domáci mali ešte v prvom polčase viacero sľubných šancí, no Alexander Isak a ani Alexis Mac Allister neskórovali a priamy kop Floriana Wirtza skončil na brvne.

Po zmene strán Liverpool pokračoval v tlaku, avšak už v pomalšom tempe a obrana Arsenalu obetavo zneškodnila niekoľko zakončení domácich.

Zverenci Andoniho Iraolu napokon vôbec nepreverili brankára Rayu a v tabuľke im patrí piate miesto so stratou deviatich bodov na lídra.

„Kanonieri“ ukončili 13-zápasovú sériu bez ligovej výhry na Anfielde (8 prehier a 5 remíz).

Tabuľka Premier League

Premier League

    Arsenal oslavuje gól.
    Arsenal oslavuje gól.
    VIDEO: Dokonalý pas Ricea rozhodol o všetkom. Arsenal uspel na Anfielde po 14 rokoch
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