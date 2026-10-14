Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy

Argentínsky futbalista Lisandro Martínez z Manchestru United bude čeliť trestu za svoje emotívne vyhlásenie kritizujúce vedenie klubu.
Informoval o tom denník The Athletic, odvolal sa na anonymné zdroje zvnútra klubu.
Podľa nich čaká obrancu United pokuta mohol by byť vylúčený zo zostavy v najbližšom zápase proti Leedsu. Tímy nastúpia na Elland Road v nedeľu 18. októbra.
Po prehre 0:2 s Atléticom Madrid v druhom kole Ligy majstrov obranca označil svoj klub za tím, ktorý nedosahuje úroveň súťaže.
Vyhlásil tiež, že od svojho technického riaditeľa očakáva viac a dodal: „Neustále meníte trénerov, ale čo iné oblasti? Je ľahké hovoriť o trénerovi a hráčoch, ale treba sa pozrieť aj na ostatných.“
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Man United