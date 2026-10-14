    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    2 - 0
    1:0
    Manchester United
    Manchester United

    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy

    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Fotogaléria (20)
    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. okt 2026 o 23:44
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    Argentínsky obranca označil svoj klub za tím, ktorý nedosahuje úroveň Ligy majstrov.

    Argentínsky futbalista Lisandro Martínez z Manchestru United bude čeliť trestu za svoje emotívne vyhlásenie kritizujúce vedenie klubu.

    Informoval o tom denník The Athletic, odvolal sa na anonymné zdroje zvnútra klubu.

    Podľa nich čaká obrancu United pokuta mohol by byť vylúčený zo zostavy v najbližšom zápase proti Leedsu. Tímy nastúpia na Elland Road v nedeľu 18. októbra.

    Po prehre 0:2 s Atléticom Madrid v druhom kole Ligy majstrov obranca označil svoj klub za tím, ktorý nedosahuje úroveň súťaže.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
    Manchester United's Bryan Mbeumo is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Pablo Barrios is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    20 fotografií
    Atletico Madrid's Cristian Romero is challenged by Manchester United's Bryan Mbeumo, right, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester United players observe a moment of silence for late mother of Atletico Madrid's Koke before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios, right, scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone battles for the ball with Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Marcos Llorente warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Vyhlásil tiež, že od svojho technického riaditeľa očakáva viac a dodal: „Neustále meníte trénerov, ale čo iné oblasti? Je ľahké hovoriť o trénerovi a hráčoch, ale treba sa pozrieť aj na ostatných.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Man United

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
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    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy
    st 23:44
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy
    st 23:44
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy