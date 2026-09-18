ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
18.09.2026 o 18:00
9. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Poláček, Haring.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy, v ktorom sa proti sebe postavia MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC ViOn Zlaté Moravce.
Liptovský Mikuláš je po ôsmich kolách na 11. mieste s 9 bodmi a skóre 13:11. Tatran vstúpil do sezóny dvoma víťazstvami nad Bytčou a Galantou, no odvtedy čaká na ďalší triumf. V posledných piatich ligových zápasoch remizoval so Zvolenom 2:2, prehral s Humenným 0:1 a Petržalkou 0:2, následne remizoval s Interom Bratislava 3:3 a naposledy podľahol Pohroniu 0:2. Liptáci tak nevyhrali už šesť ligových zápasov v rade.
Zlaté Moravce sú na 9. mieste s 11 bodmi a skóre 10:7. V posledných piatich ligových dueloch prehrali s Bytčou 1:2, remizovali so Žilinou B 0:0, prehrali s Galantou 0:1, potom si poradili s Prešovom 1:0 a naposledy doma zdolali Zvolen vysoko 4:0.
Liptovský Mikuláš je po ôsmich kolách na 11. mieste s 9 bodmi a skóre 13:11. Tatran vstúpil do sezóny dvoma víťazstvami nad Bytčou a Galantou, no odvtedy čaká na ďalší triumf. V posledných piatich ligových zápasoch remizoval so Zvolenom 2:2, prehral s Humenným 0:1 a Petržalkou 0:2, následne remizoval s Interom Bratislava 3:3 a naposledy podľahol Pohroniu 0:2. Liptáci tak nevyhrali už šesť ligových zápasov v rade.
Zlaté Moravce sú na 9. mieste s 11 bodmi a skóre 10:7. V posledných piatich ligových dueloch prehrali s Bytčou 1:2, remizovali so Žilinou B 0:0, prehrali s Galantou 0:1, potom si poradili s Prešovom 1:0 a naposledy doma zdolali Zvolen vysoko 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
3
2
3
10:7
11
V
V
P
P
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
11
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
0
3
5
5:13
3
P
P
R
P
R
16
MFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body