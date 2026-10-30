ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
30.10.2026 o 16:00
15. kolo
L. Mikuláš
3:0
(3:0)
45+3 minúta
Prestávka
Žilina B
Prehľad
Góly: 16. Okonji, 20. Okonji, 22. Kuchárik. ŽK: 34. Diouf (ZIN), 41. Staník (ZIN). Rozhodca: Bláha – Farkaš, Melicher.
Prenos
Po prvom polčase vedie Liptovský Mikuláš nad béčkom Žiliny 3:0. Druhý polčas začne o 17:03.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+3
Predsa len ešte jeden rohový kop pre domácich.
45+3
V závere prvého polčasu držia loptu hostia.
45+2
Ofsajd Tatrana.
45+2
Ruka jedného z hráčov Žiliny.
45+1
Tatran mohol vyhrávať už 4:0, no zakončenie po rohovom kope skončilo len na bočnej sieti.
45
Okonji vybojoval rohový kop.
44
Hostia pri lopte.
43
Črtal sa protiútok Žiliny, no skvele vybehol Slančík.
42
Nasleduje rohový kop pre Tatran.
42
Tá skončila v múre hostí.
41
Štandardka pre domácich.
41
Žltá karta pre tím MŠK Žilina B (Staník).
40
Dioufovi sa podarilo zakončiť, no lopta už bola mimo ihriska.
38
Žilina na útočnej polovici.
36
Útočný faul hostí.
35
Okonji vybojoval ďalší rohový kop.
34
Žltá karta pre tím MŠK Žilina B (Diouf).
33
Štandardka domácich.
31
Nepresné zakončenie Žiliny.
30
Domáci držia loptu na svojich kopačkách.
29
Slančík vybehol proti hráčovi súpera, no ten nedokázal následnou prihrávkou nabiť spoluhráčovi pred prázdnu bránu.
28
Prvé zakončenie Šošonov. Škvarka, ale Slančíka neprekonal.
27
Pri lopte hostia.
26
Zápas nám pokračuje za stavu 3:0 pre Liptovský Mikuláš.
25
Hráči stále čakajú na rozohranie.
24
Momentálne sa nám nehrá. Prebieha ošetrovanie hosťujúceho hráča.
22
Liptovský Mikuláš dal gól!
Nevydarený polčas Žiliny pokračuje! Badžgoňa po rohovom kope prekonal aj SAMUEL KUCHÁRIK. 3:0 pre Liptovský Mikuláš!
Nevydarený polčas Žiliny pokračuje! Badžgoňa po rohovom kope prekonal aj SAMUEL KUCHÁRIK. 3:0 pre Liptovský Mikuláš!
22
Rohový kop pre domácich.
20
Liptovský Mikuláš dal gól!
Tatran zaslúžene vedie už o 2 góly! Laura posielal pas do šestnástky, ktorý opäť skvele našiel EMMANUELA OKONJIHO, ten tak pridáva svoj druhý gól v zápase. 2:0 pre Liptovský Mikuláš!
Tatran zaslúžene vedie už o 2 góly! Laura posielal pas do šestnástky, ktorý opäť skvele našiel EMMANUELA OKONJIHO, ten tak pridáva svoj druhý gól v zápase. 2:0 pre Liptovský Mikuláš!
20
Bartoš s individuálnym prienikom, ktorý napokon prináša rohový kop.
19
Kmeť sa snažil naštartovať akciu po ľavej strane, no s loptou vyšiel mimo ihriska.
18
Domáci naďalej pokračujú v útočnej aktivite.
16
Liptovský Mikuláš dal gól!
Liptáci otvárajú skóre! Center domácich upratal hlavou do siete EMMANUEL OKONJI. 1:0 pre Liptovský Mikuláš!
Liptáci otvárajú skóre! Center domácich upratal hlavou do siete EMMANUEL OKONJI. 1:0 pre Liptovský Mikuláš!
16
Laura si skvele zasekol Ibrahima, no Badžgoň jeho strelu chytil.
15
Okonji si po ľavej strane skvele predkopol loptu a následne sa dostal do šance, no jeho zblokovaný pokus prináša domácim ďalší rohový kop.
15
Útočný faul Bartoša.
14
Štandardka pre Žilinu.
13
Kmeť to posielal pred bránu, no domáci odvrátili.
11
Hlavičkové zakončenie domácich skončilo nad.
10
Ibrahim zblokoval Chlepkov pokus na rohový kop.
8
Liptáci na útočnej polovici.
6
Neúspešný pokus o vysunutie Dioufa.
5
Šošoni kombinujú na vlastnej polovici.
4
Center domácich skončil v rukaviciach Badžgoňa.
3
Chlepko našiel hlavu Okonjiho, no ten to netrafil ideálne.
3
Hra sa nám opäť presúva na opačnú stranu.
2
Pri lopte už Žilina.
1
Daneji dokázal prekonať Badžgoňa, no stál v ofsajde.
1
Faul hostí prináša domácim prvú štandardku.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Liptovského Mikuláša.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Bartoš, Piter-Bučko, Kuchárik, Šot, Chlepko, Daneji, Laura, Okonji, Staš, Majerčík
Náhradníci: Novák – Mojčák, Jendrek, Hák, Macejko, Freitas, Blaho
Tréner: Marek Petruš
MŠK Žilina B: Badžgoň – Rehák, Pekelský, Kmeť, Vrábel, Pobijak, Ibrahim, Staník, Petruška, Škvarka, Diouf
Náhradníci: Kopál – Meško, Václavík, Kopecký, Poliaček, Michalík, Nablise, Mohammed
Tréner: Peter Tomko
Rozhodca: Bláha – Farkaš, Melicher.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Bartoš, Piter-Bučko, Kuchárik, Šot, Chlepko, Daneji, Laura, Okonji, Staš, Majerčík
Náhradníci: Novák – Mojčák, Jendrek, Hák, Macejko, Freitas, Blaho
Tréner: Marek Petruš
MŠK Žilina B: Badžgoň – Rehák, Pekelský, Kmeť, Vrábel, Pobijak, Ibrahim, Staník, Petruška, Škvarka, Diouf
Náhradníci: Kopál – Meško, Václavík, Kopecký, Poliaček, Michalík, Nablise, Mohammed
Tréner: Peter Tomko
Rozhodca: Bláha – Farkaš, Melicher.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MŠK Žilina B.
Liptovský Mikuláš je na 9. mieste súťaže so ziskom 19 bodov. Naposledy prehral v Považskej Bystrici 1:2.
Béčko Žiliny je so ziskom 24 bodov na skvelom 4. mieste. Naposledy doma zdolalo Zvolen 2:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 2:0 tešil Liptovský Mikuláš.
Liptovský Mikuláš je na 9. mieste súťaže so ziskom 19 bodov. Naposledy prehral v Považskej Bystrici 1:2.
Béčko Žiliny je so ziskom 24 bodov na skvelom 4. mieste. Naposledy doma zdolalo Zvolen 2:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. Vtedy sa z víťazstva 2:0 tešil Liptovský Mikuláš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
7
3
4
19:15
24
V
R
P
V
R
5
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
2
5
22:18
23
P
R
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
5
6
3
31:19
21
R
R
V
R
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
5
4
5
19:16
19
P
V
P
V
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
5
5
21:19
17
R
R
V
V
R
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
4
3
7
19:21
15
V
R
P
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
3
4
7
14:19
13
P
P
P
R
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
1
3
10
10:24
6
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body