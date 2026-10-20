ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Skalica dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
Potvrdí Skalica rolu favorita a postúpi do ďalšieho kola?
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
20.10.2026 o 17:00
4. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 4. kola Slovnaft Cupu medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Skalica.
Liptovský Mikuláš je druholigový tím, ktorý sa priebežne nachádza na 8. mieste MONACObet ligy. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyhral v Levoči 2:0.
Skalica pôsobí v Niké lige a momentálne je v nej desiata. Naposledy v Slovnaft Cupe zdolala Martin 4:1.
Tiet tímy sa naposledy stretli v roku 2023. Vtedy sa z víťazstva 4:0 tešila Skalica.
Liptovský Mikuláš je druholigový tím, ktorý sa priebežne nachádza na 8. mieste MONACObet ligy. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyhral v Levoči 2:0.
Skalica pôsobí v Niké lige a momentálne je v nej desiata. Naposledy v Slovnaft Cupe zdolala Martin 4:1.
Tiet tímy sa naposledy stretli v roku 2023. Vtedy sa z víťazstva 4:0 tešila Skalica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.