ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|20. okt 2026 o 14:00
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Sledujte ste spolu s nami online prenos zo štvrtého kola Slovnaft Cupu: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica.

Futbalisti tímov MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Skalica dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.

Potvrdí Skalica rolu favorita a postúpi do ďalšieho kola?

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Skalica (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
20.10.2026 o 17:00
4. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 4. kola Slovnaft Cupu medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Skalica.

Liptovský Mikuláš je druholigový tím, ktorý sa priebežne nachádza na 8. mieste MONACObet ligy. V predošlom kole Slovnaft Cupu vyhral v Levoči 2:0.

Skalica pôsobí v Niké lige a momentálne je v nej desiata. Naposledy v Slovnaft Cupe zdolala Martin 4:1.

Tiet tímy sa naposledy stretli v roku 2023. Vtedy sa z víťazstva 4:0 tešila Skalica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
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