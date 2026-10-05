Šamorín nevyužil šancu dostať sa na prvé miesto. Na ihrisku súpera nedal ani jeden gól

II. liga - 11. kolo
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:0 (1:0)
Góly: 16. a 79. Macejko.
Rozhodovali: Čiernik - Mihalík, Havira, ŽK: Bartoš - Bajtoš, Weber, Varga, Pavúk, Reiter, ČK: 73. Slančík (L. Mikuláš).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Liptovského Mikuláša zdolali v pondelňajšom stretnutí MONACObet ligy Šamorín 2:0 a po 11. kole sa posunuli v tabuľke na 8. miesto. Víťazstvo domácich zariadil dvoma gólmi Adrián Macejko.
- ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)
Liptáci dohrávali zápas od 73. minúty bez vylúčeného Adrián Slančíka. Šamorín nevyužil možnosť zosadiť Petržalku z čela tabuľky a zapísal si druhú prehru v sezóne, na lídra aktuálne stráca jeden bod.
Na prvé miesto však môže poskočiť už v ďalšom kole, keď privíta v domácom prostredí práve Petržalku.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
9
0
2
22:12
27
P
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
5
2
4
15:16
17
V
R
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
4
4
3
17:12
16
V
V
R
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
10
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
4
4
17:19
13
P
P
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body