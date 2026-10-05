ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
05.10.2026 o 17:00
11. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prehľad
Rozhodca: Čiernik – Mihalík, Havira.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC ŠTK 1914 Šamorín.
Liptovský Mikuláš je na 9. mieste tabuľky so ziskom 13 bodov. Naposledy vyhral v Malženiciach 2:1.
Šamorín je na skvelom 2. mieste s 27 bodmi a v prípade dnešného víťazstva môže preskočiť prvú Petržalku, ktorá má o bod viac, no svoj zápas 11. kola už odohrala včera. Naposledy doma zdolal Zvolen 3:1 a v lige vyhral posledných 6 zápasov v rade.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. V Šamoríne sa zrodila remíza 1:1.
Liptovský Mikuláš je na 9. mieste tabuľky so ziskom 13 bodov. Naposledy vyhral v Malženiciach 2:1.
Šamorín je na skvelom 2. mieste s 27 bodmi a v prípade dnešného víťazstva môže preskočiť prvú Petržalku, ktorá má o bod viac, no svoj zápas 11. kola už odohrala včera. Naposledy doma zdolal Zvolen 3:1 a v lige vyhral posledných 6 zápasov v rade.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli. V Šamoríne sa zrodila remíza 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
9
0
1
22:10
27
V
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
11
7
1
3
23:19
22
V
V
P
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
5
2
4
15:16
17
V
R
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
3
4
3
15:12
13
V
R
P
R
P
11
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
4
4
17:19
13
P
P
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
2
2
7
6:15
8
P
R
R
P
P
15
MFK BytčaMFK Bytča
11
2
0
9
9:30
6
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
0
3
8
7:20
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body